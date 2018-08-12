Kaynak Holding ortaklarından gasp edilen mallar satışa çıktı









Çoğu işadamı olan Hakkı Şaşmaz, Ali Akbulut, Behçet Akyar, Hamit Çiçek, İzzet Akyar, Mehmet Demircan, Mehmet Gözütok, Mehmet Sungur, Naci Tosun, Sait Keleş ve Selim Şenocak’ın da aralarında olduğu kişilerin arsaları, daire, dükkan ve ofisleri satışa çıkarıldı. Toplam satışın verilen bilgilere göre 1 milyarı bulduğu aktarılıyor.









Havuz gazetesi Sabah’ın haberine göre, kayyımlar tarafından bu kişilerin el koydurulan gayrimenkullerin sayısı 350-400’ü buluyor.













Bank Asya’nın ana hissedarlarından olan kayyıma devredilip gasp edilen Ortadoğu Tekstil ile BJ Tekstil’in eski sahibi Ali Akbulut’un Malatya, İstanbul, Ankara, Çanakkale ve Tekirdağ’da 11 taşınmazına el konuldu. Aker Eşarp’ın sahibi Behçet Akyar’ın İstanbul’da 7 gayrimenkulü gasp edildi.





2015’TE EL KONULMUŞTU





Kartal’daki Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararı doğrultusunda, 2015 yılında Kaynak Holding’e bağlı 19 şirket, bir vakıf ve bir derneğe el konulmuştu ve kayyım atanmıştı.