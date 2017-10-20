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Kaynak Holding merkezli operasyon: 110 kişiye gözaltı kararı
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Kaynak Holding merkezli operasyon: 110 kişiye gözaltı kararı
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20 Ekim 2017 08:50
Kaynak Holding merkezli operasyon: 110 kişiye gözaltı kararı
İstanbul merkezli mali polisin operasyonu 24 ilde 110 kişiye gözaltı kararıyla gerçekleştiriliyor.
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İstanbul merkezli toplam 24 ilde Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin yönetici, çalışan ve ortaklarının da arasında bulunduğu 110 kişiye gözaltı kararı verildi.
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