'Kayıtsız' göçmen sınır dışı ediliyor; evinden çıkamayan Suriyeliler var!'

İstanbul'daki kayıtsız göçmenlerin tespit edilip geri gönderilmeye başlandığı iddia edildi. Sığınmacı statüsünü İstanbul dışındaki şehirlerden alanların da geri gönderildiği öne sürüldü.





Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre polis kontrol noktalarına takılmak istemeyen Suriyeliler evlerinden çıkmamaya başladı.





Haberde "Gaziosmanpaşa’da bir avize atölyesinde çalışmaya başlayan Muhammed’in bir çocuğu İstanbul'da okula başladı, diğer çocuğu ise burada doğdu. Günde 70 TL yevmiyeyle çalışarak ailesini geçindirmeye çalışan Muhammed’in hayatı 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından daha da kötüye gitti. Şimdi, bir polis kontrolüne denk gelip geri gönderilmemek için evinden çıkmıyor. Eğer geri gönderilirse iki çocuğuna ve eşine bakacak kimse yok" ifadesi yer aldı.





Independent Türkçe'nin haberinin bir bölümü şöyle:





Muhammed Halili (İsminin tam olarak yazılmasını ve fotoğrafının çekilmesini istemiyor) Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından Halep’in Selahaddin Mahallesi’ndeki evini terk ederek Türkiye’ye geldi.





Geçici sığınma başvurusunu Hatay’da yaptı. Bir müddet Hatay’daki Apaydın Çadır Kampı'nda kalan Muhammed, kampın zor koşullarına dayanamayarak İstanbul'un yolunu tuttu.





Gaziosmanpaşa’da bir avize atölyesinde çalışmaya başlayan Muhammed’in bir çocuğu burada okula başladı, diğer çocuğu ise burada doğdu. Günde 70 TL yevmiyeyle çalışarak ailesini geçindirmeye çalışan Muhammed’in hayatı 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin ardından daha da kötüye gitti.





Şimdi, bir polis kontrolüne denk gelip geri gönderilmemek için evinden çıkmıyor. Eğer geri gönderilirse iki çocuğuna ve eşine bakacak kimse yok.





Birçok kişiye göre AK Parti’nin özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kaybetmesinin nedenlerinden biri halkın Suriyeli mültecilerden duyduğu rahatsızlık. Seçimlerden sonra hükümetin mültecilere yönelik daha sıkı bir politika izleyeceğinin işaretleri geldi ve bu politika izlenmeye başlandı





İstanbul’un bazı ilçelerinde Arapça tabelalara yönelik yapılan denetimlerin ardından işyerlerine ani baskınlar gerçekleştiriliyor. Çalışma izinleri olmayan Suriyelilere işlemler yapılıyor ve bu işletmelere yüklü cezalar yazılıyor.



Fatih, Zeytinburnu, Bağcılar, Esenler ve Esenyurt gibi ilçeler bu denetimlerin en sıkı yapıldığı ilçeler arasında. Birçok işletme sahibi, çalışma izni olmayan Suriyeli çalışanlarını işten çıkardı.

Aslında bu sorun 7 yıllık geçici koruma politikasının ürettiği bir sıkıntı.



