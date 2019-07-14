'Kayıp trilyon' davasında yeni gelişme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yargılandığı “Kayıp trilyon soruşturmasında” Gül’ün yargılanması için yönünde karar veren Sincan Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı ve İYİ Parti GİK üyesi Osman Kaçmaz, Ankara’daki 70 milyon liralık usulsüzlüğü deşifre etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve geldikten sonra ilk atadığı isimlerden olan Kaçmaz’ıni Yavaş’a verdiği brifingde geçmiş döneme ait 70 milyon liralık usulsüzlük tespit edildiğini aktardı.







Habertürk yazarı Yasemin Güneri, bugünkü yazısında “Eski ağır ceza mahkemesi başkanı Kaçmaz da Seğmenler Su Yönetm Kurulu Başkanı olur olmaz, eski yönetimin defterlerini incelemeye aldı. Belediye kaynakları, Kaçmaz’ın Mansur Yavaş’a şirketle ilgili brifing verdiğini ve yaklaşık 70 milyon liralık bir usulsüzlük tespit ettiğini söylediği bilgisini aktardılar” ifadelerini kullandı.





Habertürk gazetesi yazarı Yasemin Güneri, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:





“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve seçildikten sonra Belediye'ye ait şirketlerin yönetimlerine atama yaparken tercihin “hakim”lerden yana kullandı.





31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş, ilk olarak BELKO'ya İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve emekli hakim Kerim Yılmaz'ı atadı. Yavaş, Beledye'ye ait şirketlerden bir olan Seğmenler Su Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sincan eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz’ı atadı.





Yavaş’a da gayriresmi olarak danışmanlık yapan Kaçmaz, bundan böyle Seğmenler Su Yönetm Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.







Yavaş’ın göreve geldikten sonra şirket yönetimlerine seçtiği iki ismin de ağır ceza mahkemeler başkanlığı yapmış olması, bazı çevrelerde tedirginliğe neden oldu.”





MAAŞLAR 11 BİN LİRADAN 7 BİN LİRAYA DÜŞÜRÜLDÜ





“Mansur Yavaş, şirket yönetim kurulu başkanlarının maaşlarını da 11 bin liradan 7 bin liraya düşürdü. Bundan böyle, belediyeye ait şirketlerde yönetim kurulu başkanları sadece 7 bin lira maaş alabilecek. Yönetim kurulu üyeleri de 6 bin lira maaş alacak.”





HAKİMLER DOSYALARA EL KOYDU





“BELKO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan emekli hakim Kerim Yılmaz, göreve gelir gelmez dosyalara el attı. Eski yönetim tarafından yapılan usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını mercek altına alan Yılmaz, şimdiden iki ayrı suç duyurusunda bulundu. Eski şirket yöneticilerinin şirkete ait kredi kartlarıyla şahsi harcamalar ve geziler yaptığını tespit eden Yılmaz’ın, geçtiğimiz haftalarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.”





ANKARA'DA SU ÇETESİ Mİ VAR?





“Eski ağır ceza mahkemesi başkanı Kaçmaz da Seğmenler Su Yönetim Kurulu Başkanı olur olmaz, eski yönetimin defterlerini incelemeye aldı. Belediye kaynakları, Kaçmaz’ın Mansur Yavaş’a şirketle ilgili brifing verdiğini ve yaklaşık 70 milyon liralık bir usulsüzlük tespit ettiğini söylediği bilgisini aktardılar. Geçtiğimiz hafta, Ankara Büyükşehir Beledyesi’ne ait şirketlerden bir olan BELKA'ya ait Seğmenler Su Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanan Osman Kaçmaz’dan önce, şirketin hem Yönetim Kurulu Başkanı hem de Genel Müdürü olarak görev yapan İbrahim Gülerce döneminde yapıldığı iddia edilen yolsuzluklarla ilgili ilk olarak eski Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın harekete geçtiği belirtildi.





Melih Gökçek’in ardından göreve gelen Tuna, Seğmenler Su ile AFM şirket arasında yapılan sözleşme nedeniyle belediyenin uğradığı zararların karşılanması için Ankara 12. Ticaret Mahkemesi’ne dava açtı. Kaçmaz’ın da, şirket dosyalarında tespit ettiği yolsuzluk ve usulsüzlüklerle ilgili başlattığı çalışmayı tamamlama aşamasında olduğu ve bu konuda hem savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı hem de yolsuzluk yapanlardan, uğranılan zararın tahsil yönünde hukuk davalar açacağı öğrenildi.”