Samanyolu Haber /Gündem / Kayıp Evrim'in anne ve babasının tutukluluğuna itiraza ret /25 Temmuz 2018 14:43

Kayıp Evrim'in anne ve babasının tutukluluğuna itiraza ret

Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 yaşındaki Evrim Atış'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan küçük kızın anne ve babasının tutukluluk haline yapılan itiraz reddedildi.

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Evrim'in 16 gün önce kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada çelişkili ifadelerde bulunan ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan anne Dilek ve baba Burhan Atış'ın tutukluluk haline itiraz edildi.
Başvuruyu değerlendiren Zile Ağır Ceza Mahkemesi itirazı reddederek çiftin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Çok yönlü genişletilen soruşturma kapsamında jandarma tarafından bazı köylülerin de ifadelerine başvuruluyor.

EVRİM'İ 49 KİŞİLİK EKİP ARIYOR

Adli soruşturma devam ederken Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirtilen Evrim'in bulunması için başlatılan çalışmalar da sürüyor.
Bu çerçevede AFAD, dalgıç polisler, Jandarma arama Kurtarma (JAK) timleri, komandolar ve UMKE çalışanlarının yer aldığı 49 kişilik ekip, köy yakınlarını, çadırlar bölgesini ve inşaatı devam eden Yazıtepe Barajı'nın tamamlanan ve su tutulmaya başlanan kısmını tarıyor.

Kimi yerlerde kazı çalışmaları da yapılırken ekiplere Ankara'dan gelen kadavra arama köpeği Boomer da eşlik ediyor.
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