Samanyolu Haber /Gündem / Kaybetme riskini gören AKP yeni vaat listesi hazırlıyor /08 Haziran 2018 10:14

Kaybetme riskini gören AKP yeni vaat listesi hazırlıyor

Meclis’te çoğunluğu kaybetme riskini gören AKP, bedelli askerlik başta olmak üzere yeni vaatleri masaya yatırmaya hazırlanıyor.

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24 Haziran’da yapılacak seçimde Meclis’te tek başına çoğunluğu sağlayamayacağı endişesine kapılan AKP, her hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Başbakan Binali yıldırım başkanlığında toplanarak kamuoyu anketleri, muhalefetin seçim stratejilerine karşı uygulamaya konulacak karşı söylem ve seçmeni partiye çekebilecek yeni stratejileri masaya yatırıyor.

Bedelli ilk sırada

Son yapılan toplantılarda bedelli askerlikle ilgili büyük bir beklenti oluştuğu, seçimden sonra bu yönde bir düzenleme yapılmasının seçmenin tercihini değiştirebileceği değerlendirmesi yapıldı. Başbakan Binali Yıldırım’ın seçimden sonra bedelli askerlik sorununu kesin bir çözüme kavuşturacakları yönündeki açıklaması da bu toplantılarda kararlaştırıldı. AKP’nin bu kararının altında anketlerde partinin oyunun yüzde 46‘larda çıktığı ve 320 milletvekiliyle parlamentoda çoğunluğun alınacağı açıklamalarına karşın 24 Haziran’da meclis çoğunluğunun kaybetme konusunda ciddi endişelerin yattığı kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçime kısa bir süre kala kamuoyu anketlerinde ve sahadan gelen bilgilerde bu riskin sona ermediğini görmesi durumunda sürpriz yeni vaatleri gündeme getirebileceğini belirtiliyor.

Toplantılarda seçime kısa bir süre kaldığı, bu süreçte yeni sistemde Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisinin Meclis’te çoğunluğu yakalayamaması durumunda ne gibi sorunlar ve krizler yaşanacağının daha güçlü şekilde anlatılması da kararlaştırıldı. AKP yönetimi, “Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilir, ama Meclis’te ona destek verecek partinin çoğunluğu olmazsa kaos yaşanacağı” söylemiyle seçmeni korkutma stratejisini izleyecek.

ZENGİN İFTAR SOFRASINA OTURMAYIN, ÇADIRA GİDİN

Toplantılarda milletvekili adayları ile parti yönetiminin seçim çalışmaları ile sahada bunların etkili olup olmadığı da masaya yatırıldı. Adayların seçim bölgesinde gidilmedik yer bırakmamaları ve koordineli çalışmaları gerektiği belirtildi. Ramazan ayı nedeniyle iftar programlarının da değerlendirildiği toplantılarda, zengin ve gösterişli iftar sofralarının seçmende tepki oluşturduğuna dikkat çekilerek, adayların bu tür iftar davetleri yerine halkın da katıldığı çadırlardaki iftarlara katılması kararlaştırıldı.

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