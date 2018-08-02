Katolik kilisesi idama tamamen karşı oluyor

Dünya genelinde 1.2 milyar mensubu bulunan Katolik Kilisesi artık idam cezasını hiçbir durumda kabul edilebilir bulmayacak.



Kilise yüzyılardır idam cezasını uç noktadaki suçlar için kabul edilebilir buluyordu.





Ancak Kilise'nin bu tavrı 2005'te hayatını kaybeden Papa 2. John Paul zamanında değişmeye başlamıştı.





'İDAM CEZASI KABUL EDİLEMEZ ÇÜNKÜ BU, KİŞİNİN ONURUNA VE DOKUNULMAZLIĞINA BİR SALDIRIDIR'





Vatikan da yaptığı yeni açıklamada Papa Francis'in idam cezasına tamamen karşı olmasını yansıtmak amacıyla evrensel öğretisini (Hristiyanlık dininin bellibaşlı ilkelerini, kurallarını öğreten kitap) değiştirdiğini ilan etti.





Öğretiye eklenen yeni bölümde Papa Francis'in bir söylevine atıf yapılarak "İdam cezası kabul edilemez çünkü bu bir kişinin onuruna ve dokunulmazlığına bir saldırıdır" ifadesine yer verildi.





Eklenen bölümde Kilise'nin bundan böyle dünyada idam cezasının kaldırılması içim kararlılıkla çalışacağı da ifade edildi.





Ancak bu değişikliğe ABD gibi idam cezasını destekleyen çok sayıda Katoliğin bulunduğu ülkelerden itiraz gelmesi bekleniyor.





Katoliklerin dini öğretilerini içeren söz konusu kitap ilk kez 1992 yılında Papa 2. John Paul tarafından oluşturulmuştu.