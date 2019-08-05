Katliamın detayları ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Kaz Dağları için başlatılan Su ve Vicdan Nöbeti'nde konuştu.





Tanal, çıkarılan altının yüzde 96’sının Kanadalı Alamos Gold şirketine kaldığını belirterek, “Devlet burada ya dolandırılmış ya kandırılmış ya da kamu değerleri peşkeş çekilmiştir.” dedi.





Maden arama faaliyetleri kapsamında 200 bine yakın ağacın kesildiği Kaz Dağları için Çanakkale’nin Kirazlı Köyü Balaban Çeşmesi Mevkii’nde başlatılan ‘Su ve Vicdan Nöbeti’ne katılan ve nöbet çadırında vatandaşlarla buluşan Tanal çarpıcı iddialarda bulundu.







ÇIKARILAN ALTININ YÜZDE 96’SI KANADALI ŞİRKETE KALIYOR





Tanal, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) “Altınlarımızın ekonomiye kazandırılması gerekiyor.” şeklindeki savunmasına rağmen Kaz Dağları’nda altın arayan Kanadalı Alamos Gold şirketinin devletten kat be kat karlı çıktığına dikkati çekti.





Tanal, “Edindiğimiz bilgiye göre, çıkacak altının sadece yüzde 4'ü devlete kalıyor. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir sözleşme bulamazsınız. Bunda kamu kararı yok. Kamu yararı, yüzde 96’yı Kanada şirketine verip, devlete yüzde 4 vermek değildir.





Bu kamu hakkını özel şirketlere peşkeş çekmedir. Açıkça nispetsizlik ve orantısızlık vardır. ‘Bu sözleşme yok hükmündedir’ demek lazım. Yani devlet burada ya dolandırılmış, ya kandırılmış, ya da kamu değerleri peşkeş çekilmiştir. Rant uğruna ülkenin her köşesi talan ediliyor. Buradaki tahribat yüzyıllarca sürecek, bu da devletin kendi kendine yaptığı en büyük kötülüktür. Buradan bakanlığa sesleniyorum, kamu yararı su hakkını korumaktan geçer.” dedi.





KANADA’YI ÖRNEK GÖSTERİP ELEŞTİRDİ





Kanada’da ağaçlar katı kurallarla koruma altına alınırken Alamos Gold şirketinin Türkiye’de izinsiz ağaç kesmesinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Tanal, şunları söyledi:





“Biz bu akşam burada su ve vicdan nöbetindeyiz. Su, tüm canlıların yaşam hakkıdır, aynı zamanda bir insan hakkıdır, yaşam hakkının olmazsa olmazıdır. Anayasa'nın 17'nci maddesindeki hayat hakkıyla ve 56'ncı maddedeki ‘her vatandaşın sağlıklı ve dengeli çevrede yaşama hakkı' ile direkt olarak bağlantılıdır. Maden şirketinin ülkesi Kanada'da, kişinin evindeki bahçesinde bir ağacı kesmesi izne bağlıyken, gelip bizim ülkemizde izinsiz ağaç kesmesi kabul edilemez. Hiç bir hak yaşam hakkından üstün değildir. Buradaki mevcut Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu dikkate alındığında, biz bu madenin üstüne suyu koyamayacağınıza göre, burada kamu yararı hiçe sayılmaktadır.”





400 MİLYON TL HARCADI 4 MİLYAR DOLAR KAZANACAK





Kanadalı Alamos Gold şirketi Genel Müdürü John A. McCluskey altın arama faaliyetleri kapsamında bölgeye 400 milyon lira yatırım yaptıklarını belirtirken, 4 milyar dolar kazanmayı hedeflediklerini açıklamıştı. McCluskey, Türklerin en iyi bildiği iş olarak “taş taşımayı” göstermişti.