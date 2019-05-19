Samanyolu Haber /Gündem / Katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 7 yaralı /19 Mayıs 2019 19:50

Katliam gibi arazi kavgası: 6 ölü, 7 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında arazi yüzünden başlayan kavgada silahlar konuştu.

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre altı kişi öldü, yedi kişi yaralandı.

Sarıkamış ilçesine bağlı Çayyazı köyünde, Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında arazi yüzünden silahlı kavga çıktı. İlk belirlemelere göre altı kişinin öldüğü, yedi kişinin yaralandığı olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans ve özel araçlarla Sarıkamış ve Kars Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

VALİ ÖKSÜZ'DEN AÇIKLAMA 

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Çamyazı köyündeki olayda altı kişinin hayatını kaybettiğini, yedi kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birisinin korucu olduğunu belirten Vali Öksüz, birisinin de 15 yaşında çocuk olduğunu söyledi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğünü, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğunu ifade eden Vali Öksüz, Kars Emniyet Müdürlüğü'nün Sarıkamış'a çevik kuvvet ve özel harekat polisi desteği gönderdiğini kaydetti. Olayın eskiye dayalı bir arazi davası olduğunu vurgulayan Vali Öksüz, köyde geniş güvenlik önlemi alındığını bildirdi. 
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