"Katli Vacip" fetvası veren Akgündüz'e Ahmet Kurucan’dan cevap

Bold Medya yayınına katılan Ahmet Kurucan, Ahmet Akgündüz'ün en hafif tabiri ile nefret suçu işlediğini söyledi . Ahmet Akgündüz’ün açıklamasını duyunca şaşırmadığını söyleyen Ahmet Kurucan, “Akgündüz’ün metnini eline alıp okuan, ister yazar merkezli ister metin merkezli bir okuma yapsın, ister bir seküler ister dini bir gözle baksın şu çıkarımı yapar:‘Burada müthiş bir nefret söylemi ve suçu var. Siz birilerini bir kefeye koyuyor ve arkasından da devlet başta olmak üzere bir çok insanı tahrik ediyorsunuz’ der. ”









Ahmet Akgündüz, Akit TV’de katıldığı programda Hizmet Hareketi’ni kastederek “Bunlar devlete isyan etmiştir, bunun dindeki hükmü bağidirler, dolayısıyla öldürülebilirler” demişti.





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