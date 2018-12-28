Apple katlanabilir IPhone için kolları sıvadı

Webtekno'nun haberine göre, halka açık şekilde paylaşılan Apple patent dosyalarında katlanabilir telefonla ilgili patentleri görüldü.







Apple’ın son zamanlardaki OLED tercihini burada da görmek mümkün. iPhone X’dan bu yana LCD’den OLED teknolojisine dönen firma, patentinde OLED panelini tanımlayan bir listeye sahip. Ekranı bükülmelere ve katlamalara daha da dayanıklı kılmak için Apple, polimer ve pigment pullarını karıştıran bir kaplama geliştirdi. Bir kere OLED ekrana uygulandıktan sonra bu kaplama bükülmelere ve katlamalara karşı bir koruyucu olarak işliyor.





?Apple’ın patentindeki dikkat çeken detay ise telefonun hem içe hem de dışa katlanabiliyor olması. Şu ana kadar görülen tasarımlarda (Samsung) yalnızca içe katlanıyordu. Bunun sebebi de söylentilere göre Samsung’un dışa katlandığında kırılmayacak bir cam üretemediğiydi. İddialara göre Apple bunu yapmaya çalışıyor.





Şu an için bu teknolojinin Apple’dan ne zaman görülebileceği sorusu cevapsız. Genellikle firmaların amatörce uğraştıkları alanda patent aldıkları biliniyor. Bu nedenle firmanın teknolojiyi denedikten sonra satmamaya da karar verebileceği belirtiliyor.