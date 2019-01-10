'Katiller, tacizciler, sapıklar Müge Anlı'da boy gösterebilmek için sırada bekliyor'













24 yazarı Tayfun Atay, konuyu ele aldığı yazısında, "Daha nice katiller, tacizciler, sapıklar kuyruk olmuş bekliyor sırada, “Müge Anlı ile Tatlı Sert”te boy gösterebilmek için…Bekleyin, göreceksiniz!.." yorumunu yapıyor.





"Türkiye nihayet muradına erdi ve “Palu ailesi” hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dün sabah bir yandan polis Kocaeli’deki eve baskın düzenleyerek hanede bulunanları alırken, aynı zamanda yine Kocaeli’den gelen ekiplerin Müge Anlı programında günlerdir boy gösteren katiller katili, psikopatlar psikopatı “Enişte Tuncer”le eşini stüdyodan kelepçeleyerek götürüşlerini izledik" diye yazan Atay, gözaltına alınan Ustael hakkındaki iddiaların ayyuka çıkmasına rağmen, bahse konu kişinin saklanmadığına ve kaçmadığına dikkat çekiyor.





Ustael'in ekranlarda boy gösterdiğini ve medyatikleşmesine izin verildiğine değinen Atay, ""Enişte Tuncer", nefretten şöhret devşirdi!.." diyor.





Polisin müdahale etmeden, günlerce yayının sürmesiyle ilgili de Atay, "Enişte Tuncer' adeta bir 'Kült' topluluğun başı gibi, öyle bir ağ örmüş ki neredeyse 'American Horror Story' kıvamında bir kurgu var karşımızda!.. Eğer böyle bir kurguda 'başrol' iseniz, işlediğiniz onca suça rağmen sırra kadem basmak yerine paşa paşa ve kasıla kasıla stüdyoya girip günlerce ekranda olmanın hazzını yaşarsınız" tespitinde bulunuyor.





Müge Anlı'yı da eleştiren Atay, şöyle devam ediyor:





"Müge Anlı, 'Meşhuriyet Çağı”nın talihli ve kazananlarından; tıpkı Acun gibi… Ve o, inşa ettiği şöhreti kaybetmeyi hiç istemez. Dolayısıyla bu böyle devam edecektir. Daha nice katiller, tacizciler, sapıklar kuyruk olmuş bekliyor sırada, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'te boy gösterebilmek için… Bekleyin, göreceksiniz!.."