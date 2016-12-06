Samanyolu Haber /Ekonomi / Katılım Bankaları TL çağrısını takmadı... /06 Aralık 2016 13:28

Katılım Bankaları TL çağrısını takmadı...

İktisatçı yazar Mustafa Sönmez, AKP'nin politikaları sayesinde rant devşiren katılım bankalarının döviz rezervini açıkladı.

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Mustafa Sönmez, katılım bankalarının Erdoğan'dan gelen "doları boz" çağrısına kulak asmadığına dikkat çekti.

Katılım bankalarının elindeki döviz miktarını dün akşam açıklayan Sönmez'in tweet'i şu şekilde:

"Faizsiz banka da denilen katılım bankalarında 10 milyar 80 milyon dolar var Dövizini boz, komutunu ciddiye alsalar bu hesap hızla azalırdı"

Başta AKP'nin bir numaralı destekçisi katılım bankaları "doları boz" çağrısına uymazken vatandaşın cebindeki 50-100 dolarlık banknotların bozdurulmasıyla dolar kuru elbette düşürülemiyor.

Erdoğan'ın "dolara yatırım yapanlar yaya kalır" sözüne de dikkat çeken Mustafa Sönmez, o gün dolar alanların %34 kâr sağladığını açıkladı. 9 aylık sürede hiç bir sektörde bu oranda kârlılık bulunmuyor...



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