Katarlılara rehin mi değil mi?

Bakan ÇAYKUR hisseleri rehinli mi bilmiyor!





Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ÇAYKUR ile ilgili gündeme gelen iddialara ilişkin konuştu. Bakan Zeybekci “Söylendiği gibi bir ortaklık veya satış planı yok” dedi. Zeybekci, Varlık Fonu bünyesindeki ÇAYKUR hisselerinin alınan krediye karşılık rehin verilmesine ilişkin ise “Çaykur’da bildiğim kadarıyla rehin durumu yok” şeklinde konuştu. Varlık Fonu özerk bir yapılanmada olduğu ve halka arz edilmiş durumda olmadığı için şirketin yaptığı işlemler anında öğrenilemiyor.















Varlık Fonu yönetimi (Soldan sağa): Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Sabah Gazetesi Yazarı Erdoğan Alkin, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Oral Erdoğan.





Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bloomberg HT canlı yayınında konuştu. Zeybekci büyük şehirlerden hayır oylarının önde çıkmasına ilişkin olarak “Edirne-Antalya hattında niye istediğimiz sonucu alamadığımız konusunu iyi çalışmamız lazım” dedi. Zeybekci Denizli’de hayır çıkmasından dolayı da bir burukluk olduğunu ifade etti.





‘YÜZDE 70 HİSSE 650 MİLYON DOLARA REHİN’





CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen geçen cuma günü 650 milyon dolar borç karşılığında ÇAYKUR’un hisselerinin rehin gösterildiğini söylemişti. Pekşen, “Varlık Fonu içerisine konulan ve esasında özelleştirme kapsamında olan şirketler, TBMM denetimi dışına çıkarılmasının yanı sıra Özelleştirme İdaresi’nden alınarak Varlık Fonu’na devredilmesi sonucunda yeni bir borçlanma süreci başlatılmıştır. Son günlerde çeşitli medya organlarına yansıyan Katarlılardan alınan 650 milyon dolar borç karşılığında ÇAYKUR’un yüzde 70 hissesinin teminat olarak gösterildiğine yönelik haberler de bu vahim tabloyu doğrular niteliktedir” açıklamasında bulunmuştu.





VARLIK FONUNDA HANGİ ŞİRKETLER VAR?





Ziraat Bankası, Türk Telekom, THY, Halkbank, PTT, Çaykur, Milli Piyango, Borsa İstanbul, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri, TÜRKSAT, ÇAYKUR, Eti Maden.





‘DUYUN-U UMUMİYE OLARAK YAŞADIK’





Ardından CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ÇAYKUR’un Varlık Fonu’na devrini eleştirerek “Bizim maliye tarihimiz açısından, Cumhuriyetin maliye tarihi açısından bir önemli dönüm noktasıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nda bunu Düyun-u Umumiye olarak yaşamıştık hatırlarsınız” demişti.





sözcü