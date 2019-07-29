Katarlılar ölü fiyatında ısrar ediyor... Futbolda yayıncı kuruluş krizi büyüyor

Yayıncı kuruluş, yeni sezonun ilk ödemesi olan yaklaşık 125 milyon doları 8 Temmuz’da ödemedi. O günlerde taraflar sürekli bir araya gelirken, Katarlı şirketin ABD Doları’nı 4 TL civarına sabitleme talebini Kulüpler Birliği Vakfı kabul etmedi. Sözleşmedeki yarısı sabit kur yarısı güncel kurdan parasını isteyen Kulüpler Birliği, gerekirse 160 milyon dolarlık teminat mektubunun bozdurulmasını göze alacağını bildirdi.





Cumhuriyet'ten Arif Kızılyalın'ın haberine göre, arabulucu pozisyonundaki TFF ise ekonomik darlığın yaşandığı ve sıcak para ihtiyacının en üst seviyeye çıktığı günlerde yeni bir yayın ihalesini göze almak istemediği için taraflardan ağustos ayının ilk haftasına dek anlaşmalarını istedi.





TFF, eğer Kulüpler Birliği’nin talebine uysa ve 9 Temmuz’da ihtar çekilse 160 milyon dolarlık teminat mektubu devreye girerdi. Bu yapılsaydı yayıncı kuruluş, sözleşmeden çekilirdi. 3 kurumun üst düzey yönetimleri arasında yapılan görüşmelerde, bu haftaki futbol zirvesinde en azından 1 yıllığına da olsa anlaşmanın devamı konusunda bir karar çıkacağı öğrenildi.





TRANSFER VE DEMİÖREN İDDİASI





TFF, Kulüpler Birliği ve beIN Sports arasındaki yayın ücreti kavgası, özellikle 3 büyüklerin önceden el sıkıştığı bazı oyuncuların transferini geciktirdiği iddia edildi. Eğer anlaşma sağlanamaz ve teminat mektubundaki 160 milyon dolar Süper Lig ve 1. Lig kulüplerine dağıtılırsa, 2. ödeme dönemi için TFF’nin kasasında para kalmayacak. Yeni bir yayın ihalesi de zaman alacağı için Türk futbolu önemli bir para kaybını yaşayacak. Yayın konusundaki bir başka iddia ise beIN Sports’un çekilmesi halinde Yıldırım Demirören’in yıllık 250-300 milyon dolar karşılığı yayın ihalesine gireceği.