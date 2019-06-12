Samanyolu Haber /Ekonomi / Kim bu Katarlılar? Borsanın resmen içini boşalttılar, 4.6 milyarlık çıkış yaptılar /12 Haziran 2019 10:22

Kim bu Katarlılar? Borsanın resmen içini boşalttılar, 4.6 milyarlık çıkış yaptılar

Borsa İstanbul’da portföyü olan yabancı yatırımcılar arasında ilk beş ayda Katarlı yatırımcıların hareketleri dikkat çekti. Katarlılar bu süreçte 4,6 milyar liralık çıkış yaptı.

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Ekonomideki yaşanan dalgalanmalar siyasiler tarafından 'dış güçler' olarak yorumlanıyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul’da portföyü olan yabancı yatırımcılar arasında ilk beş ayda Katarlı yatırımcıların hareketleri dikkat çekti.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre Katarlıların bu süreçte yaklaşık 4,6 milyar liralık çıkış yaptığı gözleniyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun verilerine göre, Borsa İstanbul’da portföyü olan yabancı yatırımcılar arasında ilk beş ayda Katarlı yatırımcıların hareketleri dikkat çekti.

Habere göre; sayısı dört ve altı olarak değişen Katarlı yatırımcıların bu süreçte yaklaşık 4.6 milyar liralık çıkış yaptığı gözlendi. Aralık ayında 14 milyar 745 milyon lira portföy değerine sahip olan Katarlı yatırımcıları porföyü mayıs ayında yüzde 30.95 azalarak 10 milyar 181 milyon liraya kadar geriledi. 

Katar'ın, özellikle sahipleri Türkiye kaynaklı olduğu düşünülen fonlar aracılığıyla Türk piyasalarında yoğun işlem yaptığı biliniyor
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