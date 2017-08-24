Samanyolu Haber /Gündem / Katar'ın çektiği İran büyükelçisi, görevine geri dönüyor /24 Ağustos 2017 10:27

Katar'ın çektiği İran büyükelçisi, görevine geri dönüyor

Katar'ın İran'dan çektiği büyükelçisinin, diplomatik görevlerini sürdürmek üzere Tahran'a geri döneceği bildirildi.

Katar'ın çektiği İran büyükelçisi, görevine geri dönüyor

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, Doha yönetiminin 2016 yılının ocak ayında çektiği Tahran büyükelçisinin, diplomatik görevlerini yürütmek üzere İran'a döneceği belirtildi.
'Katar'ın Tahran ile ikili ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığı' vurgulanan açıklamada, büyükelçinin İran'a döneceği tarih konusunda bilgi verilmedi.

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İran'daki Suudi diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırılar sonrasında Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt'in ardından Katar da Ocak 2016'da Tahran büyükelçisini geri çağırmıştı.

Katar'ın Tahran büyükelçisini görevini sürdürmek üzere İran'a geri göndermesi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından başlayan Körfez krizinden sonra geldi.
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