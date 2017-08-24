Katar'ın çektiği İran büyükelçisi, görevine geri dönüyor

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, Doha yönetiminin 2016 yılının ocak ayında çektiği Tahran büyükelçisinin, diplomatik görevlerini yürütmek üzere İran'a döneceği belirtildi.

'Katar'ın Tahran ile ikili ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığı' vurgulanan açıklamada, büyükelçinin İran'a döneceği tarih konusunda bilgi verilmedi.





KARAR, KÖRFEZ KRİZİNİN ARDINDAN GELDİ





İran'daki Suudi diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırılar sonrasında Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt'in ardından Katar da Ocak 2016'da Tahran büyükelçisini geri çağırmıştı.





Katar'ın Tahran büyükelçisini görevini sürdürmek üzere İran'a geri göndermesi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmelerinin ardından başlayan Körfez krizinden sonra geldi.