Samanyolu Haber /Ekonomi / Katar'dan gelecek paranın gideceği adres belli oldu... /16 Ağustos 2018 20:56

Katar'dan gelecek paranın gideceği adres belli oldu...

Katar Emiri'nin dün Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıkladığı 15 milyar dolarlık kaynağın üretime dönük yada istihdamı arttıracak bir yatırım olmadığı öne sürüldü. 15 milyarlık paketin bankalar ve finans sektörüne yönlendirileceği belirtiliyor..

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Reuters’ın konuya ilişkin bugünkü haberinde Türk yetkililere dayandırılan bilgilere göre Katar’ın sözünü verdiği 15 milyar doların bankalara ve finans sektörüne yönlendirileceği belirtildi.

Katar’ın dünkü hamlesinin ardından dolar kurunda yüzde 6’ya varan düşüş gözlemlenmişti. Döviz kurundaki yükselişi kontrol altına almak için Ankara’nın bir dizi siyasi ve ekonomik hamlede bulunduğuna dikkat çekilen haberde, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yatırımcılara yapacağı sunumun da önemli olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye 20 milyardolar yatırımda bulunan Katar sermayesi geçtiğimiz aylarda 5,2 milyar dolarlık doğal gaz ve petrokimya yatırımı için protokol imzalamıştı. Finansbank da 2016 yılında Katarlı QNB bankasına 2,7 milyar avroya satılarak QNB Finansbank adını almıştı.

 Daily Mail: Katar 12 milyar dolar yatırım sözü verdi 

İngiliz Daily Mail gazetesi de, Türkiye’nin para biriminin dolar karşısında gerilemesinin ardından Katar’ın Türkiye'ye 12 milyar dolar yatırım yapma sözü verdiğini yazdı.

Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çarşamba günü , Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başkent Ankara’da bir araya geldiğini ve basına kapalı geçen görüşmenin ardından Şeyh Temim'in, Türkiye’ye 12 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladığını yazdı.

Haberde, NATO müttefiki Türkiye’ye Körfez devleti Katar’ın yatırımının Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybının hemen sonrasında geldiğine dikkat çekilerek, Katar’ın desteğiyle finansal piyasalara ve bankalara hızla kaynak girişi sağlanacağı iddia edildi.

Gazete ayrıca ABD'nin Türkiye'den ithal ettiği çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini iki katına çıkardığına dikkati çekti. Haberde, Türkiye’nin hemen ardından ABD’den yapılan bazı ithal mallara konan vergilerin artırıldığı ve Erdoğan’ın iPhone'a da boykot uygulayacağını açıklamasına yer verildi.

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