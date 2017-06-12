Samanyolu Haber /Gündem / Katar'da transit yolcu olarak bulunan aileye gözaltı /12 Haziran 2017 15:46

Katar'da transit yolcu olarak bulunan aileye gözaltı

AKP'nin dünyanın dört bir tarafında yürüttüğü tabiri yerindeyse 'insan avı' sürerken, masum aileler gurbet ellerde gözaltı ve Türkiye'ye gönderilerek kötü muameleye uğrama tehlikesiyle karşı karşıya.

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Son yaşanan oladya Kütahyalı iş adamı Muhammed Bayındır, eşi Fadime Bayındır ve yanlarındaki 3 kızları Katar aktarmalı Güney Afrika’ya giderken Katar polisi tarafından gözaltına alındı.

AKP'nin suç ortaklığı yaptığı ülkelere dağıttığı liste çerçevesinde Katar'da havaalanında polis tarafından gözaltına alınan Bayındır ailesi karakolda tutuluyor. Eş Fadime Bayındır'ın astım rahatsızlığı sebebiyle kapalı mekanda rahatsızlandığı, ailenin çocuklarından birinin de sürekli rahatsızlığı bulunduğu için zor durumda oldukları belirtiliyor.

Teröre destek verme iddiasıyla Uluslararası camia tarafından ağır yaptırım uygulanmaya başlanan Katar'da gerçekleşen gözaltı sonrası ailelerin çaresiz bekleyişi sürüyor.
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