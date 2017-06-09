Katar'a sadece asker değil uçak ve gemi de gönderilecek!

Hafta başında Suudi Arabistan öncülüğündeki dört Körfez ülkesi Katar’ı ‘teröre destek olduğu’ gerekçesiyle diplomasi ve ulaşım ablukasına aldığını duyurmuştu. Ablukaya ilk gün Yemen, Maldivler ve Libya, son olarak Ürdün, Moritanya, Cibuti ve Komor Adaları da katılmıştı.

Türkiye ise taraflara diyalog çağrısında bulunmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Katar’ın suçlanmasına karşı çıkmıştı. Meclis de Katar’a asker gönderilmesini öngören anlaşmayı öne çekip onaylamıştı.

Kara, deniz, hava birlikleri

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, anlaşma kapsamında öncelikle Doha’daki üsse Türk askerlerinin konuşlanıp, Katar jandarmasını eğitmesi bekleniyor. Ancak TSK’nın kara, deniz ve hava birliklerinin de üsse konuşlanacağı, Türk savaş uçaklarının ve gemilerinin de üsse gönderileceği öğrenildi.





Savaş uçağı ve gemilerin sayısı yapılacak incelemenin ardından belirlenecek. Bunun için önümüzdeki günlerde üsse bir heyet gidecek ve ayrıntılı bir inceleme yapacak.





Yetkililer, şu an 90 civarında olan asker sayısının iki ay içinde 200-250 askerin daha gönderilerek artırılmasını hedefliyor. Bu süre ve sayının gelişmelere göre değişebileceği ifade ediliyor.





Kriz çıkınca kalıcı olmuş





Anlaşmayla ilgili bir detay daha öğrenildi. Katar’ın daha önce asker gönderilmesi için kalıcı bir üs yerini belirleyemediği ancak krizden sonra geçici üssü kalıcı konuma dönüştürdüğü belirtildi.