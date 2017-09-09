Katar ve Suudi yetkililer barışmak için yaptıkları görüşmede de kavga ettiler!

Suudi Arabistan veliaht prenslerinden Muhammed bin Salman ile Katar Emiri Şeyh Tamin bin Hamad el Sani, krizin başlamasından bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey teması kurdu. Ancak ikilinin dün gece diyalog amaçlı gerçekleştirdiği telefon konuşması yeni bir krize yol açtı. Suudi Arabistan, Katar devlet ajansının görüşmeye ilişkin haberini ‘gerçeklerin çarpıtılması’ olarak niteleyip Katar’la diyaloğu yeniden aslıya aldı.





Kriz, iki ülkenin devlet ajanslarının görüşmeye dair haberlerindeki farklı içeriklerden dolayı patlak verdi. Suudi devlet ajansı SPA haberinde, “Konuşma sırasında Katar Emiri diyalog masasına oturma ve dört ülkenin taleplerini herkesin çıkarını garanti altına alacak şekilde ele alma arzusunu dile getirdi” ifadelerini kullandı; ayrıntıların ablukaya katılan diğer üç ülke (Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır) ile görüşmeden sonra açıklanacağı belirtildi.

Ancak Katar devlet ajansının haberinde, telefon görüşmesinin ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle yapıldığı savunuldu, iki liderin ‘Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin birlik ve istikrarını garanti etmek için masaya oturmak istediği’ belirtildi. Haberde, Prens Muhammed’in, ‘sorunlu meselelerin devletlerin egemenliğini etkilemeyecek şekilde ele alınması amacıyla iki elçi göndermeyi’ önerdiği de aktarıldı.





Suudi Arabistan işte bu açıklamalara tepki gösterdi. Devlet ajansından yapılan açıklamada, “Katar haber ajansında yayınlanan açıklamalar, Katarlı yetkililerin gerçekleri çarpıtmasının bir devamıdır. Suudi Arabistan, kamuoyu önünde pozisyonuna açıklık getirmeden Katar’la herhangi bir diyalog ve iletişimi askıya almıştır” denildi.





Gazeteduvar