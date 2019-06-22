Katar ve Japonya neden Copa America'da yer alıyor?

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America’da grubunun sonuncusu olan Arjantin turnuvaya erken veda etmemek için Katar karşısına mutlak galibiyet için çıkacak.





Yıldız oyuncu Messi’nin takımı ilk maçında Kolombiya'ya karşı 2-0 kaybederken, ikinci maçında Paraguay ile 1-1 berabere kaldı. Gruptaki son maçlarda Paraguay’in çeyrek final biletini garantileyen Kolombiya karşısında mağlup olması ve Arjantin’in misafir takım Katar'ı yenmesi durumda Messi ve takım arkadaşları çeyrek finale çıkabilecek.





Ancak yarın oynanacak Arjantin-Katar maçı öncesi futbol severlerin aklına aynı soru geliyor, Güney Amerika ülkeleri arasında oynanan bu turnuvada Katar’ın ne işi var? Ayrıca C Grubu'nda da başka bir Asya ülkesi Japonya’nın da yer alması Copa America'yı yakından takip etmeyenleri şaşırttı. Ama bu durum aslında pek de yeni değil, çünkü yeterince takım olmadığı için turnuvaya 1993’ten beri misafir takımlar katılıyor.





Bu sene Brezilya’nın ev sahipliği yaptığı Copa America 2019'un misafir takımları son Asya Kupa’sı finalistleri Katar ve Japonya oldu. Katar ilk kez Copa America'da yer alıyor, Japonya ise daha önce 1999’da bu turnuvaya katılmıştı.





Aslında CONMEBOL bu yılki turnuvaya son Dünya Şampiyonu Fransa, son Avrupa Şampiyonu Portekiz ve İspanya’yı davet etmişti ancak Avrupa Şampiyonası Euro 2020 grup elemeleri oynayan bu takımlar daveti geri çevirmek zorunda kaldı.





Neden başka kıtaların ülkeleri davet ediliyor?







Turnuvayı daha rekabetçi ve organizasyonun daha kolay olması için CONMEBOL, 1993’te turnuvaya katılanların sayısını 12’ye çıkardı. Ancak Güney Amerika bölgesine turnuvaya katılabilecek sadece 10 ülke bulunuyor. Buna karşılık CONMEBOL başka konfederasyonlarda bulunan takımları davet etme kararı aldı. Böylece 12 takımlı, dörder takımdan üç gruplu formata geçiş yapıldı





Daha önce hangi takımlar katıldı?





1993'ten beri toplam 9 takım davetli statüsünde turnuvaya katıldı. Bu takımların çoğu Orta ve Kuzey Amerilka Konfederasyonu CONCACAF’tan idi. Copa Amerika'ya 10 kez katılan Meksika en çok katılan misafir takım olurken, 5 katılımla onu Kosta Rika ve ABD takip ediyor. Katılan diğer takımlar ise Haiti, Honduras, Jamaika, Panama, Japonya ve Katar. Ancak bu güne kadar hiçbir davetli takım turnuvayı kazanamadı ve kupa hep Güney Amerika topraklarında kaldı.





(tr.euronews.com)





