Samanyolu Haber /Dünya / Katar krizinde flaş gelişme 13 madde ile ilgili kararını açıkladı /24 Haziran 2017 21:26

Katar krizinde flaş gelişme 13 madde ile ilgili kararını açıkladı

Katar, 4 Arap ülkesinin ablukanın kaldırılması karşılığında ilettiği 13 maddelik talepler listesini reddettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Katar, 4 Arap ülkesinin 13 maddelik talep listesini reddetti.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al-Sani, taleplerin gerçekçi ve mantıklı olmadığını söyledi.

ABD ve İngiltere'nin bu taleplerin mantıklı olmasını istediklerini hatırlatan Al-Sani, 4 Arap ülkesinin bu talebi yerine getirmediğini söyledi.

İstenilen taleplerin Katar'la ilgili meselenin terörle mücadelede olmadığını gösterdiğini ifade eden El-Sani, Katar'ın egemenliğinin kısıtlanmay ve, dış politikasının bağımlı hale getirilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in Katar'a ilettiği 13 maddelik listede Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünü kapatması da yer alıyordu. İran'la ilişkilerin kesilmesi ve El Cezire televizyonunun kapatılması da talepler arasında bulunuyor.
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