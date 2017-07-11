Samanyolu Haber /Gündem / Katar Krizi Karadeniz'i vurdu /11 Temmuz 2017 07:47

Katar Krizi Karadeniz'i vurdu

Katar krizinde başta Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülkeyi karşısına alan Türkiye’nin turizmi olumsuz etkileniyor.

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Karadeniz’deki turizmcilerin Katar krizinin ardından Körfez ülkelerinden gelen turisti kaybetme endişesi yaşadığını söyleyen Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, “Özellikle Suudi Arabistanlı turistlerden bazı iptaller geliyor. Eğer kriz büyür ve iptaller artarsa Doğu Karadenizli turizmciler otellerini dolduramaz. Büyük sıkıntılar yaşanır” dedi.

Süreçte, Türkiye Katar’ın yanında yer alarak, ambargodan kaynaklı ihtiyaçlarını karşıladı. Yaşanan bu durum sebebiyle Katar’a ambargo uygulayan ülkelerde özellikle sosyal medyada Türk ürünlerinin kullanılmaması, Türkiye’ye gidilmesi yönünde kampanyalar düzenlendi.

Hürriyet’in haberine göre, bu kampanyalar sebebiyle diken üstünde olduklarını ifade eden Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, “Arap ve Körfez ülkeleri özellikle Doğu Karadeniz’in en önemli pazarları arasında. Neredeyse tek pazarı denilebilir. Şu anda büyük iptaller yok. Ancak en ufak bir iptal yaşandığında ‘acaba boykot başladı mı’ diye düşünüyoruz. Suudi Arabistan Türkiye Büyükelçiliği’ne yönetimin Türkiye’ye gidilmemesi yönünde bir karar alıp almadığını sorduk. Böyle bir kararın alınmadığını söylediler. Eğer böyle bir karar alınırsa özellikle Trabzon’da turizm bitme noktasına gelir. Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası Antalya’da ne olduysa Doğu Karadeniz’de daha kötüsü olur. Restoranlardan otellere, araç kiralama şirketlerinden hediyelik eşya dükkanlarına kadar herkes Arap turiste muhtaç” diye konuştu.
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