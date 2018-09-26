Samanyolu Haber /Gündem / Katar Emiri'nin Erdoğan'a hediye ettiği uçağın deposu 1070 asgari ücrete dolacak /26 Eylül 2018 22:51

Katar Emiri'nin Erdoğan'a hediye ettiği uçağın deposu 1070 asgari ücrete dolacak

Katar Emiri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği söylenen uçağın deposunun 25.486 litre yakıt aldığı bunun da anlık kurla yaklaşık 280 bin dolara tekabül ettiği belirtildi. 280 bin dolar, 1070 asgari ücrete karşılık geliyor.

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İyi Parti Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapıldı. Ameliyat olan Meral Akşener'in pazartesi günü itibariyle görevinin başına döndüğü belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı YEP'le (Yeni Ekonomik Program), ekonomik krizin varlığının üstü örtülü şekilde kabul edildiği ancak krizin asıl sebebi olan ' özel sektör borçluluğu'na hiç değinilmediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Bizde kriz miriz yok, bunların hepsi manipülasyon” dedikten sadece bir gün sonra, Bakan Albarak'ın verdiği rakamlarla ülkede kriz olduğunun itiraf edildiği kaydedildi.

Devlettin milletten koptuğunu savunan İyi Parti, yaşanan krizin "şatafat içerisinde yaşayan Saray’ın değil, halkın krizi" olduğunu belirtti.

" Hediye edilen uçağın deposu kaça dolacak?"

Vatandaşın alım gücünün düştüğü, sanayi elektriğine yüzde 141 zam yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bizde kriz miriz yok deyip, insanların evladına kıyafet almakta zorlandığı, kışı nasıl geçirebileceğim diye düşündüğü bir ortamda, Katar ’dan milyonlarca dolar değerindeki uçağı nasıl alabildiniz? Hediye olduğu ifade edilen Boeing 747’nin deposu, tam tamına 225.486 litre (59.567 galon) yakıt almaktadır ve deponun dolması için her seferinde ödenecek para, 280 bin ABD Doları’dır. O depo, Türkiye’de vatandaşın ödediği vergiyle doldurulacak. Türkiye’de kaça dolacak o uçağın deposu?" denildi.
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