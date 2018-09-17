











Doğru, “Katar emiri uçağı sattı THY’yi alacak” iddiasında bulundu.





“Benimki kuruntu değil, gel geç vesvese de değil” diyen Doğru, ‘çelik şüphe’ olarak nitelediği durum için ‘sağlam kaynağı’ olduğunu açıkladı.





“Önce şüphemi yazayım: Şu süslü arabesk VIP uçağı, 400 milyon dolara Cumhurbaşkanı binsin diye devlete satan Katar Emiri var ya işte bu Ortadoğu işadamı girişimci, THY'yi alacak” satırlarının ardından iddiasına dayanağını da şöyle özetledi Doğru:





“Dayanağım ise: Türkiye Varlık Fonu'nun eski yönetimi değişti. Eski yönetimin içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onaylı isimler vardı ama içlerinde 2 ağır profesör de bulunuyordu. Bunlardan biri Prof. Dr. Kerem Alkin ve diğeri Prof. Dr. Oral Erdoğan'dı” diye yazdıktan sonra, bu iki ismin konuyla ilgili bilgisi olduğunu ima etti.





Alkin’in, tıpkı Erdoğan gibi, iyi bir kariye olduğunu, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde hocalık, Nişantaşı Üniversitesi'nde rektörlük, Bilimler Enstitüsü'nde uluslararası ticaret, bankacılık, finans bölümü başkanlığı, para-finans-varlık- servet-sermaye biriktirme haberleri veren Bloomberg TV'nin Genel Yayın Müdürlüğü'nü de yürüttüğünü hatırlattıktan sonra, Doğru yazısını şöyle sürdürdü:





“İktidar gazetesi Sabah'ın ekonomi sayfasında yandaş yazar oldu, okura her gün bilgi satıyor. Prof. Dr. Oral Erdoğan. O da yüksek kariyer sahibi. Piri Reis Üniversitesi Rektörü oldu. Aynı zamanda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı da yaptı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda da görev aldı. ASELSAN'da ve TÜRKSAT'ta bağımsız yönetim kurulu üyesi, çok sayıda kurum ve şirketin de danışmanı yapıldı."





İki ismin de sonrasında Varlık Fonu’nda göreve getirildiğini ve zenginleştiklerini kaydeden Doğru, yine iki hocanın da bir gecede Varlık Fonu’ndaki görevlerine son verildiğini iddia etti. Konuyla ilgili Alkin ve Erdoğan’ın ‘sus pus’ olduklarını ve tek satır etmediklerini dile getiren Doğru, ikiliye şu üç soruyu yöneltti:





“Siz Varlık Fonu'nu yönetirken hiçbir iş yapmadığınız için mi atıldınız yoksa size söylenip de yapamayacağınız teklifler mi oldu?” Ey derya Hocalar! Türkiye Varlık Fonu Yönetimi'ne niçin getirilmiştiniz? Neler yapacaktınız? Size teklif edileni, ileride hesap sorulur diye, yapmadığınız için mi Cumhurbaşkanı, dünya kadar işi arasında Varlık Fonu'nun başkanlığını da üstlenmek zorunda kaldı? Ey derya hocalar! Varlık Fonu'na ayni sermaye olsun ve karşılık gösterilerek dış borç bulunsun diye konulan devlet şirketleri içinde THY'de var. Katar, süslü arabesk uçağı Türkiye Devleti'ne sattı, THY'yi alacağı için mi sizi Varlık Fonu'ndan şutladılar?”





Ardından da Doğru, iki isme çağrı yaparak, “Dilsiz şeytan kalmayın. Konuşun. Halkın şüphesini giderin” diye seslendi.