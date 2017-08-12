Katar Emiri geldi, altı yerde birden yangın çıktı

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

CHP'li Milletvekili Haluk Pekşen, alanın son halini drone ile görüntüleyip yapılaşmayı sosyal medyada paylaşınca, Trabzon Valiliği açıklama yaparak görüntülerin yangına maruz kalan alanın dışında olduğunu belirtti. Valilik açıklamasında şöyle:

"11 Ağustos 2017 tarihinde bazı medya organlarında Çamburnu Tabiat Parkına köşkler inşa edildiğine dair haberler yer almıştır. Söz konusu iddialara ilişkin olarak; Daha önce başta Orman ve Su İşleri Bakanlığı olmak üzere aynı Bakanlığın Trabzon 12. Bölge Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili detaylı açıklamalar yapılmıştır. Bu ve buna benzer iddialar daha önce ilgili makamlarca defalarca tekzip edilmiştir. Habere konu olan yapılar 7 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen yangına maruz kalan alanların dışında olup, yangın sonrasında etkilenen alanlarda orman iyileştirme çalışmaları halen devam etmektedir. Söz konusu iddiada köşk olarak nitelendirilen yapılar kır evleri ve mesire alanları olup, 29 Eylül 2015 tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce onaylanan vaziyet planı çerçevesinde mevzuata uygun olarak ve halka açık hizmet vermek üzere inşa edilmektedir. Konu ile ilgili kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberlere itibar edilmemesi hususu saygıyla duyurulur.”

PEKŞEN: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ





Fındık hasat programı nedeniyle Ordu'da bulunan CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, Katar Emiri'nin gelip gezmesinden kısa süre sonra, kışın ortasında bir yangın çıktığını ve alevlerin 6 yerde birden başladığını ve 50 hektarlık alanın yandığını söyledi. Yanan yerin ön tarafında Çamburnu Tabiat Parkı bulunduğunu, buradaki yapılaşmayla ilgili hukuki mücadele başlatacaklarını da vurgulayan Pekşen, şunları söyledi:





"Çamburnu'nun önemi özelliği şu; dünyada iki yerde sarıçam ormanları deniz sahiline kadar iniyor. Bunlardan birisi de Türkiye'deki Çamburnu'ydu. Ne yazık ki orayı günübirlik dinlenme yeri diye ihale ettiler. Maalesef bildiğiniz 5 yıldızlı tatil köyü orada yükseliyor. Bunu defalarca Bakana sorduk. Hiçbirinde bize gerçek ve doğruyu söylemedi. Sürekli gerçek dışı bilgi verdi. Ama şimdi her şey ortaya çıktı. Hukukçularıma talimat verdim, şimdi hem sayın bakan hakkında, hem de oradaki bürokratlar hakkında hem ihaleye fesat karıştırmak, hem de kamu düzenini bozmak, orman envaline zarar vermek, tabiat parkını bozmak sebebiyle hukuki süreci başlatacağız. Hem ceza davası, hem de hukuk davalarıyla buradaki oluşmuş olan durumu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Ama yazık oldu, çünkü; orman bütünüyle orada neredeyse, katledildi. Ağaçlar dikilecekmiş, ağaç dikildiği yok. Kaldı ki orada ağaçlar kesildi, ormanın içerisinde yollar yoktu, tam tersine yollar yapıldı." şeklinde konuştu.