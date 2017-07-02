Katar 13 maddelik talep listesini kabul etmiyor

Katar, kendisi ile diplomatik ilişkileri keserek yaptırım uygulayan Arap ülkeleri tarafından sunulan 13 maddelik talep listesini kabul etmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Katar adına açıklama ülkenin Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Tani'den geldi. Roma'da temaslarda bulunan El Tani, "Talep listesi, reddedilsin diye hazırlanmış, kabul edilsin ya da müzakere edilsin diye değil. Bu taleplerin, Katar'ın egemenliğine müdahale olduğunun herkes farkında" diye konuştu.

Kimsenin bağımsız bir ülkeye ültimatom vermeye hakkı olmadığını savunan El Tani, gerekli koşulların oluşturulması durumunda Arap ülkeleriyle diyaloğa hazır olduklarını söyledi.





'Türk üssü kapatılsın' talebini de içeren 13 şart





Katar ile diplomatik ilişkileri kesen Arap ülkeleri, 10 gün önce Doha yönetimine kendi taleplerini içeren 13 maddelik bir liste sundu.



