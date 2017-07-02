Samanyolu Haber /Gündem / Katar 13 maddelik talep listesini kabul etmiyor /02 Temmuz 2017 17:15

Katar 13 maddelik talep listesini kabul etmiyor

Katar kendisine yönelik yaptırımların kaldırılması için Arap ülkelerinden sunulan şartları “egemenlik hakkı ihlali olduğu” gerekçesiyle kabul etmiyor. Şartlar arasında Katar'daki Türk üssünün kapatılması da var.

Katar 13 maddelik talep listesini kabul etmiyor

Katar, kendisi ile diplomatik ilişkileri keserek yaptırım uygulayan Arap ülkeleri tarafından sunulan 13 maddelik talep listesini kabul etmesinin mümkün olmadığını açıkladı.
Katar adına açıklama ülkenin Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman El Tani'den geldi. Roma'da temaslarda bulunan El Tani, "Talep listesi, reddedilsin diye hazırlanmış, kabul edilsin ya da müzakere edilsin diye değil. Bu taleplerin, Katar'ın egemenliğine müdahale olduğunun herkes farkında" diye konuştu.
Kimsenin bağımsız bir ülkeye ültimatom vermeye hakkı olmadığını savunan El Tani, gerekli koşulların oluşturulması durumunda Arap ülkeleriyle diyaloğa hazır olduklarını söyledi.

'Türk üssü kapatılsın' talebini de içeren 13 şart

Katar ile diplomatik ilişkileri kesen Arap ülkeleri, 10 gün önce Doha yönetimine kendi taleplerini içeren 13 maddelik bir liste sundu.



Kuveyt tarafından iletilen listede Katar'daki Türk askeri üssünün kapatılması, Doha merkezli El Cezire televizyonunun faaliyetlerine son vermesi isteniyor.

Ayrıca İran'la diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesi ve Mısır'daki halk ayaklanması sonrası iktidara gelen ancak askeri yönetim tarafından görevden alınan Müslüman Kardeşler'e olan desteğin kesilmesi şart koşuluyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından hazırlanan taleplerin karşılanmaması durumunda Doha'nın yeni yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ın talepleri reddetmesinin Körfez'deki komşularından "boşanma" anlamına geleceği uyarısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın başını çektiği Arap ülkeleri, teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkileri kesme kararı almıştı.
Hava sahası ve kara sınırının kapatılmasının içeren yaptırımlar, Katar'ı ekonomik olarak abluka altına almış durumda. Katar yönetimi, yaptırımların etkisini Berlin Duvarı'ndan "daha yıkıcı" olarak tanımlıyor.
Türkiye krizde Katar'a destek veren ülkeler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerginliğin aşılması için bizzat devreye girerek, telefon diplomasisi yürütmüştü.
Katar'a meyve, sebze ve kuru gıda malzemesi gönderilirken, ülkedeki Türk üssüne asker konuşlandırılmasına yönelik geçtiğimiz yıl imzalanan anlaşma mecliste kabul edilmişti.
<< Önceki Haber Katar 13 maddelik talep listesini kabul etmiyor Sonraki Haber >>

Bu baş eğilmeyecektir....

Bu baş eğilmeyecektir....

15 çocuğun olduğu koğuş var

15 çocuğun olduğu koğuş var

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Survivor’a katılmış
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:45:22