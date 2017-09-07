Samanyolu Haber /Dünya / Katalonya'da bağımsızlık referandumuna onay /07 Eylül 2017 15:34

Katalonya'da bağımsızlık referandumuna onay

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapılmasıyla ilgili yasaya onay çıktı. Madrid yönetimi ekonomik nedenli ayrılış arayışının yasal olmadığını duyurmuştu.

Katalonya'da bağımsızlık referandumuna onay

İber yarımadasının kuzeydoğusunda yer alan İspanya'ya bağlı Katalonya özerk bölgesi parlamentosu bağımsızlık referandumuyla ilgili yasa tasarısını onayladı. Özerk bölgenin İspanya'dan ayrılmasını mümkün kılacak olan halkoylaması 1 Ekim'de yapılacak.

Bağımsızlık yanlılarının çoğunlukta olduğu bölge parlamentosu referandum yapılmasını öngören ve kurulacak bağımsız devletin hukuki çerçevesini belirleyen yasayı kabul etti. Buna göre referandumda 'evet' oyları fazla çıktığı takdirde Katalonya 48 saat zarfında bağımsızlığını ilan edebilecek.

Katalonya'nın bağımsızlığını kesinlikle ret eden Madrid'deki merkezi hükümet referandumu yasa dışı ilan etti ve oylamayı önlemek için yargıya başvuracağını duyurdu.

2014 referandumundan 'bağımsızlık' çıkmıştı

Bölge parlamentosundaki oylamadan önce yasa tasarısın hararetli bir ortamda görüşüldüğü genel kurul toplantısı 12 saat sürdü. Bağımsızlığa karşı olan parlamenterler oylamadan önce genel kurulu terk etti. Oy ayrımı sırasında bağımsızlık yanlıları Katalonya milli marşını söyledi.

2014 yılında Katalonya'da mahkeme tarafından yasaklanmış olmasına rağmen gayrı resmi halkoylaması yapılmış ve oylamaya katılanların çoğunluğu egemenlikten yana oy kullanmıştı. Referandum sonucu hukuken geçerli sayılmamıştı

Bağımsızlık arayışında ekonomik nedenler rol oynuyor

İspanya'nın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'ndaki payı yüzde 20'yi bulan Katalonya'nın bağımsızlığından yana olanlar, İspanya'nın fakir bölgelerine yaptıkları mali yardımların ekonomik gelişmeyi yavaşlattığı savını öne sürüyor.

Madrid hükümeti ise, İspanya'dan ayrılmasının Katalonya'yı resesyona sürükleyeceğini ve sermaye kaçışına yol açacağını savunmaktaydı. Kamuoyu araştırmaları, İspanyol ekonomisinin toparlanmaya başlamasıyla birlikte bağımsızlıktan yana olanların azaldığını gösteriyor. Katalonların büyük bölümü ise bağımsızlık referandumu yapılabilmesini talep ediyor.
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