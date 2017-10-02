Samanyolu Haber /Dünya / Katalonya'da bağımsızlık referandumu: Yüzde 90 'Evet' /02 Ekim 2017 08:30

Katalonya'da bağımsızlık referandumu: Yüzde 90 'Evet'

İspanya'nın özerk bölgesi Katalonya'da bağımsızlık referandumu için sandık başına giden Katalanlar birçok noktada polis müdahalesiyle karşılaştı.

Katalonya'da bağımsızlık referandumu: Yüzde 90 'Evet'

Oy verme işlemi Türkiye saati ile 20:00'de bitti. İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 92 oy verme merkezinin polis ve jandarmanın müdahalesiyle kapatıldığı, güvenlik görevlilerine karşı koyma ve itaatsizlikten 3 kişinin gözaltına alındığı ve çıkan olaylarda 12 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi. 

Yerel saatle 09:00'da oylamanın başlamasıyla polis kentte referandum noktası olarak belirlenen okullara girerek sandıklara el koymaya başladı. İspanyol polisinin müdahalesi sonucu 844 kişi yaralandı. 

Katalonya Özerk Bölgesi Hükümet Sözcüsü Jordi Trull,  referandumda oy kullanan seçmenlerin yüzde 90,09'unun bağımsızlığa "Evet" dediğini açıkladı.

 

2 yaralının durumu ağır

Polis müdahalesinden dolayı iki yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi. Polisin kullandığı plastik merminin yaralılardan birinin gözüne isabet ettiği, 70 yaşındaki diğer ağır yaralının da müdahale sırasında kalp krizi geçirdiği kaydedildi. 

Diğer yandan Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti üyelerinin hepsinin referandumda oy kullandığı bilgisi verildi.

İspanya hükümeti: Müdahale çok doğru ve orantılı

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, Katalonya'daki gelişmelerle ilgili düzenlediği basın toplantısında, "Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen, yasa dışı, demokrasi karşıtı, anayasaya aykırı bir girişimin gerçekleştirilmesinin hiçbir anlamı yok." dedi.

Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'tan yasa dışı referandumu durdurmasını istediklerini kaydeden Santamaria, "Sayın Puigdemont'a demokrasi büyük geliyor. Asla demokrasiyi anlamadı. Onun için Katalonya'da tek yasa kişisel ve siyasi çıkarları" ifadesini kullandı.

Santamaria, "Bu referandum girişimi hiçbir zaman gerçekleştirilebilir, gerçek bir şey olmadı." diyerek tüm uyarılara rağmen Katalanların oy kullanmaya çağırılmasının "sorumsuzluk" olduğunu savundu.  Jandarma ve ulusal polisin müdahalesini "çok doğru, orantılı ve profesyonel" olarak nitelendiren Santamaria, "Güvenlik güçleri demokratik zorunluluklarını yerine getirmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

 

İspanya Başbakanı Rajoy'dan referandum yorumu

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya'da düzenlenen referandumla ilgili yorumda bulunarak Bugün Katalonya'da bir bağımsızlık referandumu yapılmadı' dedi.

Rajoy, en az 844 kişinin polis müdahalesiyle yaralandığı referandumda güvenlik güçlerine 'kanunu korudukları ve görevlerini icra ettikleri' için teşekkür etti.

'Bugün bir bağımsızlık referandumu yapılmadı' ifadelerini kullanan Rajoy, Katalonların büyük çoğunluğunun 'ayrılıkçıların yolundan gitmediğini' ve oy kullanmadığını iddia etti.

Referandum sonucu: yüzde 90.09 'Evet' 

Katalonya Özerk Bölgesi Hükümet Sözcüsü Jordi Trull,  referandumda oy kullanan seçmenlerin yüzde 90,09'unun bağımsızlığa "Evet" dediğini açıkladı.

Trull, yaklaşık 5 milyon 340 bin seçmenin olduğu Katalonya'da referandumda 2,262,424 seçmenin oy kullandığını söyledi.

Açıklamada İspanya merkezi hükümetinin görevlendirdiği güvenlik güçleri tarafından 'el konuşmamış' 2 milyon 262 bin 424 oy pusulasından 2 milyon 20 bin 144'ünün 'Evet' olduğu aktarıldı.

176 bin 566 'Hayır' oyunun kullanıldığı belirtilen referandum sonuçlarında, 45 bin 586 oy pusulasının boş, 20 bin 129'unun ise geçersiz olduğu kaydedildi.

Rakamlar referanduma katılım oranının yüzde yaklaşık olarak 42,3 olduğunu gösteriyor.
 
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