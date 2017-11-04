Katalan lider için Avrupa çapında tutuklama emri

İspanya Ulusal Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, sorgu hâkimi Carmen Lamela’nın Belçika savcılığından, başkent Brüksel'de bulunan Katalan lider ve diğer siyasetçilerin yakalanması talebinde bulunduğu kaydedildi. Bunun yanı sıra hâkimin Belçika'dan kaçmaları durumunda Uluslararası Polis Teşkilatı'nı (Interpol) alarma geçirmek için Puigdemont ve eski Katalan bakanlar hakkında uluslararası arama ve tutuklama kararı çıkardığı belirtildi.







BELÇİKA SAVCILIĞI İSPANYOL MAHKEMESİNİN TALEBİNİ İNCELEYECEK







İspanyol mahkemesinin talebinin kendilerine ulaştığını belirten Belçika Federal Savcısı Eric Van der Sypt, talebin inceleneceğini söyledi. Reuters haber ajansına konuşan Van der Sypt, “İnceleyip yarın veya yarından sonra sorgu hâkimine ileteceğiz” dedi. Avrupa çapında çıkarılan tutuklama kararlarında, yakalanacak kişinin kararı çıkaran ülkeye iade edilmesi için, işlenen suçun kararın uygulandığı ülkede de suç sayılması gerekiyor. İspanyol mahkemesinin talebi konusunda kararı Belçikalı hâkimin vermesi gerekiyor.





Beş Katalan siyasetçi Perşembe günü Madrid'de gerçekleştirilen duruşmaya katılmamışlardı. Aynı duruşmada Katalan bölgesel hükümetinin 9 eski üyesi hakkında tutuklama kararı verilmişti.Yerel parlamentodaki bağımsızlık oylaması öncesi istifa eden eski Katalonya Ticaret Bakanı Santi Vila ise 50 bin euro kefaletle serbest bırakılmıştı.





Haklarında soruşturma yürütülen 14 siyasetçi, "isyan", "ayaklanmaya teşvik" ve "kamu kaynaklarının kötüye kullanmak" ile suçlanıyor.





Madrid hükümeti tarafından Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlığı görevinden alındıktan sonra ülkeye dönmeyen Carles Puigdemont ve diğer dört Katalan lider için çıkarılan tutuklama emri, Avrupa Birliği üyesi 28 ülkeyi kapsıyor. Belçika televizyonuna Cuma günü bir demeç veren Puigdemont, Katolonya'da gelecek ay yapılabilecek bir erken bölgesel seçimde aday olabileceğini söyledi.





Carles Puigdemont, kendisinden yeni ilan edilen "Katolonya Cumhuriyeti"nin devlet başkanı olarak da bahsetti. Puigdemont ve eski hükümet üyeleri Belçika'da, ilan ettikleri bağımsızlık ile ilgili AB nezdinde karşılık arıyor. Katalan lider adil yargılanma garantisi olmadığı sürece İspanya'ya dönmeyeceğini de yineledi. Bir ülke, AB çapındaki tutuklama emrini, "eğer iade sonucu şüphelinin insani haklarının zarar göreceğinden endişe ediyorsa" uygulamayabilir.