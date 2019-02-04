‘Kaşıkla verip, kepçeyle aldılar’





AsgarÎ Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak asgarî ücreti brüt 2 bin 558 Türk Lirası, net 2 bin 20 Türk Lirası olarak belirlemişti. Arttırılan asgarî ücret tutarı üzerinden ilk maaşlar ay sonunda ödendi. DW’de yer alan bilgiye göre, yüzde 26’lık artış vatandaşa olumlu yansımadı. Ortalama fiyat artışları yüzde 40’ları buldu. Gıda fiyatlarındaki artış Ocak ayına damgasını vurdu. Artışların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın marketleri “fırsatçılıkla” suçlaması ve marketlerin yüksek gelirli bölgeler dışında patlıcan, biber, domates satmama kararı tartışmaları derinleştirdi.





Verilen ücreti yaptıkları zamlarla geri aldılar





Vatandaşlar ise asgarî ücretteki yapılan artışı şu şekilde değerlendirdi: “Asgarî ücret 1.600 TL’den 2000 TL yapıldı. Ama ertesi gün bazı şeylere zam yapıldı. Verilen ücreti yaptıkları zamlarla geri aldılar. Pek bir şey değiştiğini zannetmiyorum. Patlıcanın 10 TL olduğu, soğanın 8 TL olduğu bir pazarda 2.000 TL maaşla geçinmek ne kadar mümkün bilmiyorum.”





“Bir yerden kaşıkla verip, bir yerden kepçeyle almak olmaz. Sırf maaşa zam yapmakla olmuyor. Alım gücünü de yükseltmek gerekiyor. 100 TL’ye 2 parça şeyi zor alıyoruz. Poşetler doluyordu, şimdi dolmuyor.” “Asgarî ücret çalışanıyım geçinemiyorum. 1.500 TL ev kirası veriyorum. Zaten maaşın yüzde 75’i gidiyor. Benim kişisel ihtiyaçlarım, giderlerim oluyor, onları karşılayamıyorum. 200 bin TL’lik arabalara binip de, lüks villalarda oturup da insanlara tepeden bakmasınlar. İnsanlara eşit mesafeden bir baksınlar. Gelsinler halkın yaşadığı yaşantıyı yaşasınlar.”





Et alamıyoruz, et alırsak bakliyat alamıyoruz





Yurtsever ailesinin hikayesi, Türkiye’de giderek büyüyen işsizlik sorunu ve gelir dağılımındaki adaletsizliği gözler önüne seriyor. Tuzla’da yaşayan DW Türkçe’den Aram Ekin Duran’a konuşan Bülent Yurtsever, son dönemde işten çıkarılan kişilerden biri. Hiç kimsenin asgarî ücretle geçinemeyeceğini söyleyen Yurtsever, “Et alamıyoruz, et alırsak bakliyat alamıyoruz. Salçayı bile bakkala yazdırdığımız durumlar oluyor” dedi. Eşinin de bir fabrikada işçi olduğunu söyleyen Yurtsever, “Onun maaşıyla geçiniyoruz. Geçim sıkıntısının üst seviyesine çıkacağız, artık kredi mi çekeceğiz, kredi kartına mı dayanacağız, onu zaman gösterecek” diye konuştu.





İşsiz sayısı 4 milyona dayandı





Türkiye ekonomisinde yaşanan durgunluk kendini en çok her ay giderek artan işsizlik verilerinde gösteriyor. Son 1 yılda işsizler ordusuna katılanların sayısı 500 bini aşarken, resmî verilere göre ülke genelinde işsiz sayısı 4 milyona dayandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) resmî verilerine göre, Türkiye’de işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 501 bin kişi artarak 3 milyon 788 bine ulaştı. İşsizlik son 6 aydaki kesintisiz yükselişini sürdürerek, son 19 ayın zirvesine çıkmış oldu. 15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı 3 puanlık artış ile yüzde 22.3 olurken, ne eğitim gören ne de çalışan gençlerin oranı ise yüzde 24.7 ile rekor seviyeye çıktı.