Kaşıkçı'nın cesedinin yakıldığı öne sürülen özel fırının görüntüleri yayınlandı

2 Ekim'de evlilik işlemleri için girdikten sonra öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.







Al Jazeera Arabic'in Türk yetkililere dayanılarak hazırladığı haberde, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin Suudi Konsolosun evindeki fırında yakıldığı öne sürüldü. Konsolosun evinde yapılan incelemelerde, Kaşıkçı'ya ait kanın izlerini gösteren delillerin duvarlarda bulunduğuna da dikkat çekildi. Fırının yapımında çalışan işçinin fırının siparişinde istenen özellikler karşısında şaşırdığına da değinildi.





Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu netlik kazanmadı. Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Konsolosluğuna gelmiş ancak içeri alınmamıştı.





Uluslararası çapta tepkiler ve yaptırımlar da söz konusu olmasına karşın, Suudi Arabistan bu konudaki sessizliğini koruyarak, olayı örtme tavrını devam ettirdi.





KONSOLOSUN EVİNDE ASİT BULUNDUĞU İDDİASI





Habertürk tarafından aktarılan habere göre, 2 Ekim günü olayın yaşanmasının ardından pek çok iddia ortaya atılmaya başlanmış, yaşanan en büyük tartışmalardan biri de, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin olaydan yaklaşık iki hafta kadar sonra evinde arama yapılacakken ülkesine gidip geri dönmemesi olmuştu.





Katar merkezli Al Jazeera, daha önce Suudi konsolosun evinde hidroflorik asit ve özel kimyasal kalıntıların bulunduğunu duyurmuş, Türkiye'deki Başsavcılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bulguların Cemal Kaşıkçı'nın vücudunun tamamen yok edildiğini gösterdiğini aktarmıştı.





KONUTTA DİKKAT ÇEKEN TANDIR





Al Jazeera Arabic'in Türk yetkililere dayanarak hazırladığı belgeselde, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldükten sonra vücut kısımlarının içinde bulunduğu inanılan torbaların, Suudi Konsolosun ikamet ettiği evine nakledildiği ileri sürüldü. Türk makamlarının incelemelerine göre Kaşıkçı'nın cesedi evin bahçesinde bulunan fırında yakıldı.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü 2018 çalışmalarını faaliyet raporunda topladı. Raporda Cemal Kaşıkçı cinayetine de yer verilirken Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra cesedinin nasıl yok edildiğine dair bulgular da dikkat çekmiş, bu raporda yer alan 2'si su kuyusu diğerleri de doğalgaz ve odun ateşi ile yanan tandır kuyusu olmak üzere 3 kuyuya vurgu yapılmış ve kuyunun yüksek ateş ile ısı değerinin bine yükseltilebildiği belirtilirken, o ısıda DNA'dan tek bir zerre bırakılmayacağı kaydedilmişti.





Cinayet için gelen ekipte yer alan Salah Muhammet A Tubaig'in 'Kemikten elde edilen DNA analizi' uzmanı olduğu belirtilirken gelen ekibin cinayet ardından ünlü bir restorandan 32 porsiyon et siparişi verdikleri, bu etlerin 16 porsiyonunun çiğ et olduğu belirtilmiş, raporda "Tandırda et pişirmek önceden yapılan planın bir parçası mıydı? Elbette bu sorular bir gün aydınlanacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil" ibaresine yer verilmişti.





FIRINI YAPAN İŞÇİYE ULAŞILDI





Suudi yetkililer, arama ve inceleme sırasında başkonsolosluk konutunun bahçesini ve bahçe içerisindeki kuyuyu izin kapsamı dışında olduğu gerekçesiyle aratmamış, sonraki süreçte yapılan taleplere rağmen bahçe ve kuyunun aranmasına müsaade edilmemişti.







Al Jazeera, Suudi Konsolosun evindeki fırını yapan bir işçiyle yaptığı röportajda, fırını yapan işçinin Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin istediği fırının özelliklerinin, boyutunun yazılı olduğu bir kağıdın kendisine ulaştığını ve bu özelliklerin çok şaşırtıcı olduğunu belirttiği ifade edilirken, fırın için istenen özelliklerin 'metalin erimesi için yeterince sıcak ve derin olması, fırının 1000 derecenin üzerindeki sıcaklıklara dayanması' şeklinde belirtildiği öğrenildi.





CESEDİ PARÇALARKEN MÜZİK DİNLEMİŞLERDİ





Ses kaydı dökümlerinde Kaşıkçı'nın cesedinin bir testere ile parçalara ayrıldığı, faillere Kaşıkçı'nın bedeni parçalara ayrılırken müzik dinlemeleri tavsiye edildiği ifade edildi. Haberde ayrıca ses kaydı dökümlerinde cinayet işlendikten sonra birtakım telefon görüşmeleri yapılarak karşı tarafa bilgi verildiği bilgisinin de yer aldığı kaydedildi.





KAŞIKÇI OLAYI





Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.





Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.





