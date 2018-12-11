Samanyolu Haber /Dünya / Kaşıkçı TIME'ın yılın kişisi olabilir /11 Aralık 2018 02:09

Kaşıkçı TIME'ın yılın kişisi olabilir

S.Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı, Time Dergisi'nin her yıl seçtiği "yılın kişisi" unvanı için finale kalan isimler arasında yer aldı.

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Time dergisinin editör kadrosu tarafından 1927'den bu yana her yıl, o yıla damga vuran iyi ya da kötü olaylarda yer alan isimlerden seçilen "yılın kişisi" unvanı için belirlenen finalistler açıklandı. Listede, cinayete kurban giden ve hala cesedinin nerede olduğu bilinmeyen Kaşıkçı'nın olması dikkati çekti.

Derginin resmi internet sitesinde Cemal Kaşıkçı için şu ifadelere yer verildi:

"Verimli bir yorumcu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren bir isim olan gazeteci Cemal Kaşıkçı, en son 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğuna girerken görüldü. Veliaht Prensin emriyle öldürüldüğüne inanılan Kaşıkçı cinayeti, uluslararası tepkiye ve Suudi rejiminin derinlemesine incelenmesine yol açtı".

SELMAN ADAY GÖSTERİLMEDİ

Öte yandan, Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan ve cinayet emrini verdiği iddia edilen Suudi Prens Muhammed bin Selman'ın listede olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Selman, daha önce oylamaya sunulan listelerde yer alıyordu.

Listede, bu yıl gişe rekorları kıran "Black Panther (Kara Panter)" filminin yönetmeni Ryan Coogler, Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh'ın cinsel tacizine uğradığını iddia eden Christine Blasey Ford, nükleer gerilimin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 3 zirve gerçekleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu ve tahtın 6'ncı sıradaki varisi Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle yer aldı.
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