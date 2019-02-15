Samanyolu Haber /Gündem / Kaşıkçı cinayeti sonrası konsolosluğa 32 kilo çiğ et sipariş edilmiş /15 Şubat 2019 13:26

Kaşıkçı cinayeti sonrası konsolosluğa 32 kilo çiğ et sipariş edilmiş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün raporunda, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin delillerinin başkonsolosluktaki tandırda yakıldığı belirtildi. Cinayet sonrası ise 32 kilogram et sipariş edildiği öne sürüldü.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yıllık faaliyet raporunda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya dair ayrıntılara da yer verdi. Raporda, infaz timinin Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından konsolosluk konutuna 32 porsiyon pişmemiş et sipariş ettiği belirtildi.

DW Türkçe'nin haberine göre Emniyetin cinayete ilişkin sunduğu ayrıntılarda, delillerin konsolosluk konutu içinde yer alan tandırda yakılarak yok edilmiş olabileceğine yer verildi. Başkonsoloslukta ikisi su kuyusu, biri de doğalgaz ve odunla ateşlenen bir tandır olmak üzere üç kuyu olduğu belirtildi. DNA izlerini yok edecek bir ısıya ulaşan tandırda delillerin yok edilmiş olmasından şüphe duyulduğu belirtildi.

Raporda ayrıca Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in muhtemel ikinci cinayet kurbanı olabileceğine dikkat çekildi. Kaşıkçı'yı karşılayan görevlinin, Suudi gazeteciyi dışarda bekleyen bir kişi olduğu bilgisini paylaşmadığı aktarıldı.

Sunulan bilgilere göre, 2 Ekim 2018 tarihinde Suudi Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha izine rastlanmayan gazetecinin cinayetine ilişkin delillerin, karartma altında arandığı belirtildi. 

32 porsiyon pişmemiş et siparişi

Bölgede yapılan araştırmalarda infaz timinin Kaşıkçı'yı öldürdükten  sonra konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş edildiği  aktarılan raporda, "İster istemez akıllara birçok soru daha takılıyor... Tandırda  et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular  aydınlatılacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil." ifadelerine yer verildi.

"ABD'den ilginç ihbar"

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma yürüten Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğünün, toplamda 224 ihbarı değerlendirmeye aldığı kaydedilen raporda, en  ilginç ihbarlardan birinin ABD'den geldiği belirtildi.

Buna NASA ile irtibatlı olduğunu ifade eden bu kişinin "Cemal  Kaşıkçı'yı Kahire'ye götürüp öldürdüler." dediği aktarılan raporda, İstanbul  Emniyet Müdürlüğünün ciddi bulduğu her bildirimi dikkatle incelediği vurgulandı.
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