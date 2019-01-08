Kaşıkçı cinayeti baş şüphelisi kayıp

Washington Post'ta Kareem Fahim imzasıyla "Kaşıkçı cinayetinde başlıca şüpheli olarak adı geçen, eski kraliyet başdanışmanı sırra kadem bastı" başlıklı haber yayımlandı.



Haberde, Suudi yetkililer ve gazeteye bilgi veren Suudi vatandaşların, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın en yakın danışmanlarından biri olan ve Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'a gelen suikast timini yönettiği iddia edilen Kahtani'ye tam olarak ne olduğuna dair birbiriyle çelişkili açıklamalar yaptığına dikkat çekildi.





KAHTANİ HAKKINDAKİ SORU İŞARETLERİ





Suudi yönetiminin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Kahtani'nin soruşturma altında olduğunu bildirdiğine işaret edilen habere göre, bir Suudi vatandaşı Kahtani'nin Cidde kentinde görüldüğünü söyledi, bir hükümet çalışanı ise Kahtani'nin başkent Riyad'daki kraliyet mahkemesinin ofislerinden birinde görüldüğünü belirtti.





Washington ve diğer yabancı ülkelerin, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetinin suçlularını cezalandırılıp cezalandırılmayacağını görmek için bu ülkenin adımlarını izlediğine ve Kahtani'nin de mercek altında olduğuna vurgu yapılan haberde, Kahtani'nin bu cinayeti gizlice mi planladığı yoksa hükümetin emri doğrultusunda mı yaptığı konusunda ciddi soru işaretleri olduğuna işaret edildi.





Suudi Arabistan'ın, Kahtani'nin akıbeti konusundaki sorulara yanıt vermediğine dikkati çekilen habere göre, Suudi kraliyet mahkemesine yakın bir kaynak, Kahtani'nin ev hapsinde tutulduğunu düşündüğünü ancak bu konuda emin olamadığını söyledi.