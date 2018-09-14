Samanyolu Haber /Gündem / Kasapları şimdi de “Şarbon” vurdu /14 Eylül 2018 12:40

Kasapları şimdi de “Şarbon” vurdu

Kurban bayramından ardından kırmızı ette çıkan ''Şarbon hastalığı'' iddiaları ve ete gelen yüzde 10 zam kasapları da zor durumda bıraktı. "Satış yapamıyorduk, hem zam, hem şarbon hastalığı satışları iyice bitirdi'' diyen esnaf, çareyi ise ürünlerin getirildiği yerleri belgelemekte buldu.

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Bakırköy’de yıllardır kasaplık yapan Fahrettin Ensari, şarbon hastalığının gündeme gelmesinden bu yana vatandaşların kırmızı etlere karşı tereddütlü yaklaştığını söyleyerek “Sadece kırmızı et satışlarımız değil, beyaz et satışlarımız da düştü. Vatandaş korkuyor” dedi.

“SATIŞLARIN DÜŞMESİ DÖRT NEDENE BAĞLI”
Kırmızı ve beyaz et satışının düşmesinde en büyük sebebinin “Şarbon” olduğunu söyleyen Ensari, “Diğer üç nedenden birisi ekonominin kötü gidişatıdır. İnsanların cebinde para yok. Et ve tavuk yemek adeta bir lüks haline geldi. Şarbon korkusu ve pahalılık, balık mevsiminin açılmasıyla vatandaşı balığa yöneltti. Diğer etken ise kurban bayramından yeni çıkmış olmamız. Vatandaş kurban kesemese bile bir şekilde evine et girdi. Kurban kesen vatandaşlar ise, gelecek bayrama kadar o etlerle idare ediyor” diye konuştu.

Kadıköy’de hizmet veren kasap İlhan Öykenek de, şarbon hastalığının hem vatandaşı hem de kendilerini etkilediğini söyleyerek, “Satışlarımız yüzde 70 düştü. Zaten vatandaşlar et alamıyordu. Şimdi alabilen de bu güvensizlikten dolayı almıyor. Biz çareyi belge asmakta bulduk. Müşteriye bu belgeleri gösteriyoruz. Ne yazık ki yine de çok etkili olmuyor.” dedi.

Bir diğer esnaf Ahmet Özaslan ise konuyla ilgili olarak: “Neredeyse hiç satış yapamaz hale geldik. Bunun sebebi sadece ithal edilen etler mi bilemiyorum ancak birileri çıkıp gerçekçi açıklamalar yapmalı. Sadece kırmızı et değil, beyaz et için de aynı söylentiler başladı. Durumumuz gerçekten çok zor” değerlendirmesinde bulundu.
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