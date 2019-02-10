Kartal'da enkazdan çıkarılan ceset sayısı 21'e ulaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, enkaz alanını gezdikten sonra kriz merkezinde basın açıklaması yaptı.



İçişleri Bakanı Soylu, olayda ölenlerin sayısının 21’e yükseldiğini belirterek, şöyle konuştu:





— Çarşamba akşamı saat 16.00'da meydana gelen bu müessif hadiseden sonra sayın valimiz, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve tüm arama kurtarma ekipleri, Sağlık Bakanlığımız, 112, UMKE, ülkenin bu konudaki arama kurtarma gerçekleştirebilecek tüm birimleri çok kısa zamanda çok acil bir şekilde buraya intikal ettiler ve o saatten sonra da bu mesele hem ülkemizin gündemine hem de arama kurtarma da bizim zamanla yarışmamıza neden olan bir sürece dönüştü. O saatten itibaren sayın valimizin ilk açıklaması binada adrese dayalı kayıt sisteminde 43 kişinin yaşadığına yönelikti. Ama bilgilerimiz bir taraftan misafirlerin olduğu bir taraftan orada adrese dayalı kayıt sisteminde bulunup da aynı zamanda orada değil başka yerde yaşadığını tahmin ettiğimiz daha sonra da bilgilerimizle de teyit edilen sonuçlar oldu. Ancak bizden sürekli bir rakam istediniz yani 'enkazın altında kaç kişi var?' biz de bu rakamı sürekli olarak size vermekten kaçındık. Aslen o dakikadan itibaren rakamın kaç olduğunu biliyorduk. 1 veya 2 kişiyle ilgili tereddütlerimiz söz konusuydu. Biz enkazın altında yaklaşık bizim tahminimiz 34 kişi olduğunu düşünüyorduk. Esas itibariyle de 1 kişi dışında o 34 kişi rakamını da doğru olarak işin başından itibaren de arkadaşlarımızla beraber hem komşuların hem yaralı olarak evlerden kurtulanların hem çevrede bu olayın görgü tanıkları aynı zamanda yaşayanların değerlendirmeleri ve tespitlerinden edinmiştik. Çalışmalar devam ediyor.