Kartal'da deniz kumuyla yapılan ve çöken kaçak binanın ruhsatını AKP'li Sekmen vermiş

Birgün Gazetesi'nin haberine göre çöken binanın sahipleriyle hemşehri olan Sekmen, o dönemde Refah Partisi’nden seçilmiş ve Kartal Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu. Erdoğan’ın konuşmasında şu ifadeleri kullanması dikkat çekti: “Ranta yönelik, para kazanmaya yönelik kaçak yapılan bu işlerle, şu anda tabii bu bölgede çok ciddi bir sıkıntıyı yaşadık. Buna artık ben afet demeyeceğim; çünkü bu bir afet değil. Bütün o bölgeyi şu an incelemeye almış durumdayız. Açık söylüyorum, net söylüyorum; buralarda oturulması uygun değildir kanaati oluştuğu takdirde, biz burada, ‘Acaba müsaade eder misiniz filan’ demeyeceğiz, kentsel dönüşüm değişimi kesinlikle uygulayacağız. Ranta yönelik kaçak yapılar yüzünden bu olaylar yaşandı.”





‘İMAR AFFI GERİ ÇEKİLMELİ’

Erdoğan’ın sözlerini Birgün’e değerlendiren TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar, şunları söyledi: “Bu facia, elbette bir afet değil, bir ihmaldir. İstanbul’un kaçak yapı stoğu ve barındırdığı riskler ortada. 1999 depremi üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hâlâ imar barışı gibi popülist uygulamalarla kaçak yapılar teşvik ediliyor, toplumun can ve mal güvenliği siyasi hesaplarla riske atılıyor. İmar Barışı’yla birlikte yapı ruhsatlarında mühendis imzalarının bulunma zorunluluğunun da kaldırıldığını hatırlatmak lazım. Yeni facialar yaşanmadan İmar Barışı uygulaması geri çekilmeli, yapı kayıt belgeleri askıya alınmalıdır.”





DENİZ KUMUNDAN YAPILMIŞ





Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da enkazda incelemelerde bulundu. Kurum 10 binayı güvenlik gerekçesiyle boşalttıklarını belirterek, binanın yapımında deniz kumu kullanıldığını açıkladı. Kurum ayrıca, “Ruhsatta bu bina üç katlı” dedi.





MEHMET SEKMEN KİMDİR?





Mehmet Sekmen’in döneminde, çöken Yeşilyurt Apartmanı ile ilgili çok sayıda başvuru yapıldı.1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanı alan Sekmen, 1992 yılında Samandıra Belediye Başkanı, 1994 yılında Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 yılında ise tekrardan Kartal’da başkan seçildi. 2002 yılında AKP’den milletvekili oldu. 2007’de ikinci kez seçilen ve hakkında çok sayıda yolsuzluk iddiası bulunan Sekmen, 2014 yılında AKP’den Erzurum Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart seçimleri için AKP’nin Erzurum adayı.