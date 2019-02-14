Samanyolu Haber /Gündem / Kartal'da çöken apartmanla ilgili 2 kişi tutuklandı ... /14 Şubat 2019 17:41

Kartal'da çöken apartmanla ilgili 2 kişi tutuklandı ...

Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.
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