Samanyolu Haber
Kartal'da çöken apartmanla ilgili 2 kişi tutuklandı ...
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Kartal'da çöken apartmanla ilgili 2 kişi tutuklandı ...
/
14 Şubat 2019 17:41
Kartal'da çöken apartmanla ilgili 2 kişi tutuklandı ...
Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.
SHABER3.COM
Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Kartal'da çöken apartmanla ilgili 2 kişi tutuklandı ...
Sonraki Haber >>
8 ay önce Akşener'e 'ekonomi konuşma' demişti... Bugün ağlıyor
24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Elbistan'da düzenliği mitinginde...
Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinde Karlı yolda kırmızı ışıkta bekleyen polis...
İşsiz üniversite mezununun isyanı
Türkiye'de işsizliğin fotoğrafını görmek için İş-Kurların önüne bakmak gerekli . En küçük...
AKP taşları döşedi. Bir tek ismini koymak kaldı
KP ve liderini, dolayısıyla da bütün kayıtlı üyelerini bekleyen hassas terör...
Havuzun gazetelerini AKP'li belediyeler alıyormuş
AKP'li belediyelerin kurdukları şirketler aracılığı ile Havuz Medyası gazeteleri topluca satın...
Avrupa'ya iltica eden Türklerin kabul oranı %46'ya yükseldi
Avrupa'ya iltica başvurularındaki genel düşüşe rağmen Türkiye'den başvurularda artış sürüyor....
Sosyal medyada tepki oluşunca yıkım kararı çıktı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada peri bacalarının yanına yapılan otel inşaatında...
Yeni askerlik: Bir ay temel eğitim, eğitime göre süre, kalıcı bedelli sistemi
Askerlik sürelerinin kısaltılmasıyla ilgili çalışılan askerlik sistemine ilişkin ayrıntılar...
AKP anketçisi: Kararsızlar korktuğu için söylemiyor, Ankara'da fark 5-6 puana kadar çıktı
AKP'ye yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık'a göre Ankara'daki fark 5-6 puana...
Erdoğan, Melih Gökçek hakkında dosya mı toplatıyor?
Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa ettirildikten sonra da konuşulmaya...
Rıza Sarraf yeniden hakim karşısına çıktı
ABD’nin İran’a yönelik uluslararası yaptırımlarını delme suçlamasıyla yargılanan Rıza...
'Üç Çeşit Şahsiyet'
''Üstad’a rahat soru sorardım. İçindeki o sesin ne olduğunu ve nereden ileri geldiğini sordum....
Tweet
İşsiz üniversite mezununun isyanı
8 ay önce Akşener'e 'ekonomi konuşma' demişti... Bugün ağlıyor
Bir gün gelecek.....
Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı
Bir adamım kızgın deve ile imtihanı
Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı
Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz
AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu
Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti
Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Saadet Partili gibi ev ev gezip 'bize oy vermeyin' demişler
Market zincirlerde fiyatlar biraz düştü ama onlarda da sebzeye kota geldi
İdris Naim Şahin Ordu Belediye Başkan adayı oldu
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
21:09:54