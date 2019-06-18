Samanyolu Haber /Ekonomi / Hani krizde en kötü geride kalmıştı! /18 Haziran 2019 14:53

Hani krizde en kötü geride kalmıştı!

Piyasada yaprak kıpırdamayınca ticarette tahsilatlar da aksıyor. Karşılıksız çek tutarı geçen seneye kıyasla ikiye katlandı.

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Bankalara ibraz edilen çek adedi düşerken, karşılıksız işlemi yapılan çek adedi ve tutarı artıyor. Bankalara ibraz edilen çek adedi ocak-mayıs döneminde 7,3 milyon adede düşerken karşılıksız işlemi yapılan çek adedi yüzde 71 artışla 297 bin 287'ye çıktı.

KARŞILIKSIZ ÇEK TUTARI 8,1 MİLYAR TL'DEN 14,3 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Karşılıksız çek tutarı yılın ilk 5 ayında 8,1 milyar TL'den 14,3 milyar TL'ye sıçradı. 

İktisatçılara göre piyasada çek adedindeki azalma ekonomideki yavaşlamanın bir göstergesi olurken iş dünyası ise bunu güven eksikliği ve karşılıksız çeklerdeki artışa bağlıyor.

Kredi Kayıt Bürosu verilerine göre yılda yaklaşık 100 milyon ticari işlemde ödeme vasıtası olarak çek kullanılıyor.

KULLANIMI AZALIRKEN BİLE KARŞILIKSIZ ÇEK ARTTI

Geçen yılın 5 aylık döneminde 8,9 milyon adet çek bankalara ibraz edilirken bu yılın aynı döneminde 7,3 milyon adet çek ibraz edildi. 

Karşılıksız işlemi yapılan çek adedi geçen yıl 5 aylık dönemde 173 bin 766 adet olurken bu yıl aynı dönemde yüzde 71 artışla 297 bin 287'ye çıktı.


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