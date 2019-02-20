Samanyolu Haber /Ekonomi / Karşılıksız çek patladı Ocakta yüzde 93 arttı /20 Şubat 2019 22:53

Karşılıksız çek patladı Ocakta yüzde 93 arttı

2019 yılının ilk ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 93, çek adedi yüzde 72 arttı.

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Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, ocak ayında bankalara ibraz edilen 318 bin keşideciye ait 1.6 milyon adet çekin toplam tutarı 77 milyar TL oldu. 2018 yılına göre çek tutarı yüzde 11, çek adeti yüzde 32 artarken, tekilleştirilmiş keşideci sayısı yüzde 12'ye geriledi. 2019 yılı Ocak ayında, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 19 bin keşideciye ait 74 bin adet çekin toplam tutarı 3.5 milyar TL oldu.

5.5 BİN ADET ÇEK DAHA SONRA ÖDENDİ
Karşılıksız işlemi yapılan toplam 238 milyon TL tutarındaki 5.5 bin adet çek daha sonra ödendi. 2019 yılı ocak ayında çek yasağı kararlarında yıllık bazda artış sürdü. Geçen yılın ocak ayında 2 bin 597 olan çek yasağı kararları, bu yıl aynı ayda yüzde 164.4 artışla 6 bin 866'ya çıktı. Çek yasağı kararları bir önceki aydaki 5 bin 995 adete göre ise yüzde 14.5 artış gösterdi.
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