Karşılıksız çek patladı

730 BİN ADET ÇEK KARŞILIKSIZ...









Bunların yazılı değeri 647 milyar TL’ye ulaştı. 25,5 milyar TL tutarındaki 730 bin adet çek karşılıksız işlemi gördü.





Türkiye’de, bu yılın Ocak-Kasım döneminde bankalara ibraz edilen çeklerin sayısı; geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 azalarak 19,8 milyon adet oldu.





Türkiye Bankalar Birliği(TBB) Risk Merkezi, Kasım ayı çek raporunu yayımladı. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, bankalara ibraz edilen çeklerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 düşüşle 19,8 milyon adet olarak geldi. Bu çeklerin parasal tutarı yüzde 6,3 artışla toplam 647 milyar TL’ye ulaştı.





25.5 MİLYAR TL





Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2, karşılıksız işleminde bulunulan çek adedi ise yüzde 4 artış gösterdi. Para olarak tutarı 25,5 milyar TL olan 730 bin adet çeke karşılıksız işlemi yapıldı.





Aynı dönemde, karşılıksız işlemi yapılan 4,5 milyar TL tutarındaki 151 bin adet çek daha sonra ödendi.





ORAN YÜZDE 3,9'U BULDU





Karşılıksız işlemi gören çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 3,9 olurken, adet olarak 0,3 puanlık artış ile yüzde 3,7 oldu.





İLK 5 ŞEHİR





Karşılıksız işlemi gören çek tutarı ve adedinin en fazla olduğu 5 il, sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa olarak hesaplandı. Tutar olarak, karşılıksız işlemi gören çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu iller ise yüzde 9 ile Bilecik, yüzde 8,5 ile Hakkâri, yüzde 8,2 ile Mardin, yüzde 8,1 ile Ardahan ve Kırıkkale oldu. Tutar olarak karşılıksız işleminde bulunulan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 2,3 ile Çankırı, yüzde 1,7 ile Edirne ve yüzde 1,3 ile Çorum olarak kayıtlara geçti. Adet bazında, karşılıksız işlemi gören çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il; sırasıyla yüzde 9,4 ile Hakkâri, yüzde 8,4 ile Şırnak, yüzde 6,5 ile Mardin, yüzde 6,2 ile Kırıkkale ve yüzde 5,5 ile Diyarbakır oldu. Adet olarak karşılıksız işleminde bulunulan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu illerin ise yüzde 2 ile Çankırı, yüzde 1,8 ile Sinop ve yüzde 1,6 ile Kastamonu olduğu görüldü.





Bu yılın 11 ayında, bankalara 19,8 milyon adet çek ibraz edildi.