Karşı Gazetesi çalışanı 5 gazeteci için yakalama kararı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karşı Gazetesi yönetici ve çalışanları Turan Ababay, Alaattin Akkaşoğlu, Emrah Direk, Murat Kazancı, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala, Ufuk Emir Köroğlu, Kutlu Esendemir, Emre Erciş,ve Mehmet Bozkurt ile bu şüpheliler ile yoğun irtibatı bulunduğu belirtilen Değer Özergün hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Karşı Gazetesi’ne yönelik soruşturmanın 25 Aralık sürecinde yaptığı algı operasyonu üzerine başladığı, soruşturmanın gazetenin tüm çalışanlarına değil, sorumlu düzeydeki kişilere ve haberi yapanlara yönelik olarak başladığı kaydedildi. Karşı Gazetesi ve internet sitesinin 17/25 Aralık olarak bilinen dönem sonrasında Gülen cemaatinin amacı doğrultusunda algı faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulduğu savunulan iddianamede, 25 Aralık süreci sonrası gazetenin internet sitesinde Fuat Avni ile yapılan röportajın yayınlandığı kaydedildi.
5 KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI İSTENDİ
İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Murat Çağlak, Bylock kullanıcısı olmaları ve delil durumları nedeni ile şüpheliler Alaaddin Akkaşoğlu, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala ve Murat Kazancı hakkında tensiben tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi.
YAKALAMA KARARI KABUL EDİLDİ
İddianamenin gönderildiği İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Mahkeme tensiben Alaaddin Akkaşoğlu, Değer Özergün, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala ve Murat Kazancı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
EREN ERDEM’İN DAVASI İLE BİRLİŞTERİLMESİ TALEBİ REDDEDİLDİ
Mahkeme, bu iddianamenin Eren Erdem’in ayrılan dosyasının görüldüğü 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyası ile birleştirilmesi yönündeki talebi ise kabul etmedi. Bu davanın Eren Erdem’in davası ile birleştirilip birleştirilmeyeceğine ilişkin kararı İstinaf Mahkemesi verecek.