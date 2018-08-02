Karşı Gazetesi çalışanı 5 gazeteci için yakalama kararı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karşı Gazetesi yönetici ve çalışanları Turan Ababay, Alaattin Akkaşoğlu, Emrah Direk, Murat Kazancı, Mehmet Aydoğmuş, Onur Kala, Ufuk Emir Köroğlu, Kutlu Esendemir, Emre Erciş,ve Mehmet Bozkurt ile bu şüpheliler ile yoğun irtibatı bulunduğu belirtilen Değer Özergün hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Karşı Gazetesi’ne yönelik soruşturmanın 25 Aralık sürecinde yaptığı algı operasyonu üzerine başladığı, soruşturmanın gazetenin tüm çalışanlarına değil, sorumlu düzeydeki kişilere ve haberi yapanlara yönelik olarak başladığı kaydedildi. Karşı Gazetesi ve internet sitesinin 17/25 Aralık olarak bilinen dönem sonrasında Gülen cemaatinin amacı doğrultusunda algı faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulduğu savunulan iddianamede, 25 Aralık süreci sonrası gazetenin internet sitesinde Fuat Avni ile yapılan röportajın yayınlandığı kaydedildi.