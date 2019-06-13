Karşı darbe teşebbüsü: 68 subay tutuklandı

Sudan'da 10 Nisan'da Ömer-el Beşir'i darbe ile deviren askeri geçiş konseyine karşı darbe teşebbüsünde bulunulduğu iddia edildi. Teşebbüsün başarısız olduğu ve 68 subayın tutuklandığı bildirildi.





Al Arabiya'nın haberine göre ismini paylaşmak istemeyen kaynaklar, tutuklanan ordu mensuplarının çoğunun Beşir hükümetine bağlı olan eski "İslamcılar" olduğunu ifade etti.





Askeri geçiş konseyi ise darbe teşebbüsüne dair şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı.





ASKERLER SİVİLLERE ATEŞ AÇMIŞ, EN AZ 113 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ







Darbe girişimi askeri geçiş konseyi yönetimine karşı "sivil yönetim talebiyle" aylardır eylemler düzenleyen protestoculara ordunun yaptığı sert müdahaleler sonrasında geldi.





Askerlerin gerçek mermi kullandığı müdahaleler sonucunda Sudan'da şu ana kadar en az 113 protestocu hayatını kaybetti.





Etiyopya hükümetinin ara buluculuk teklifiyle dün askeri geçiş konseyi ve protestocular tekrar müzakerelere başlamayı kabul etmişti.