Samanyolu Haber /Dünya / Karşı darbe teşebbüsü: 68 subay tutuklandı /13 Haziran 2019 10:44

Karşı darbe teşebbüsü: 68 subay tutuklandı

Sudan'da darbecilere karşı darbe teşebbüsü bastırıldı. 10 Nisan'da darbe ile devrilen Ömer-el Beşir'e yakın 68 subay tutuklandı.

Devrik lider Ömer-el Beşir'in para çuvalları

Sudan'da 10 Nisan'da Ömer-el Beşir'i darbe ile deviren askeri geçiş konseyine karşı darbe teşebbüsünde bulunulduğu iddia edildi. Teşebbüsün başarısız olduğu ve 68 subayın tutuklandığı bildirildi.

Al Arabiya'nın haberine göre ismini paylaşmak istemeyen kaynaklar, tutuklanan ordu mensuplarının çoğunun Beşir hükümetine bağlı olan eski "İslamcılar" olduğunu ifade etti.

Askeri geçiş konseyi ise darbe teşebbüsüne dair şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı.

ASKERLER SİVİLLERE ATEŞ AÇMIŞ, EN AZ 113 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Darbe girişimi askeri geçiş konseyi yönetimine karşı "sivil yönetim talebiyle" aylardır eylemler düzenleyen protestoculara ordunun yaptığı sert müdahaleler sonrasında geldi. 

Askerlerin gerçek mermi kullandığı müdahaleler sonucunda Sudan'da şu ana kadar en az 113 protestocu hayatını kaybetti. 

Etiyopya hükümetinin ara buluculuk teklifiyle dün askeri geçiş konseyi ve protestocular tekrar müzakerelere başlamayı kabul etmişti.
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