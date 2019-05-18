Kars Belediyesi'nde eşbaşkanların koltuğuna kadar haciz geldi

Belediyede haczedilecek bir şey kalmayınca eşbaşkanların koltukları dahil tüm büro mobilyalarına el konuldu. Eşbaşkan Ayhan Bilgen, “Bu ihaleyi inceleyeceğiz. Bir usulsüzlük yoksa ödeme planı çıkaracağız” dedi.







Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), Milliyetçi Hareket Partisi'nden 338 milyon 380 bin TL borçla devraldığı Kars Belediyesi'nin şuana kadar tüm taşınmaz, hesaplar ve araçlarına haciz konuldu. Belediyede haczedilecek bir şey kalmayınca bu kez de belediyeden alacağı 430 bin TL'yi almayan bir firma belediye içerisinde tüm mobilyaları haczetti. Belediye Eşbaşkanları Şevin Alaca ve Ayhan Bilgen'in makam odasıyla birim müdürlerinin odalarındaki tüm mobilyalar, belediyeye gelen haciz memurları tarafından kayıt altına alınarak bedelleri hesaplandı.





KOLTUKLAR DAHİ KAYIT ALTINA ALINDI





MHP'li Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta döneminde Atatürk Parkı'na kurulan oyun parkının 430 bin TL tutarındaki alacağı ödenmedi. Alacağın ödenmemesi üzerine merkezi Ankara’da bulunan Kent Park adlı firma alacakları için haciz işlemi başlattı. Kars Belediyesi’ne gelen firmanın avukatları haciz memurları aracılığıyla başta eşbaşkan Şevin Alaca ve Ayhan Bilgen'in makam odasında bulunan mobilyalar olmak üzere, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin odalarındaki mobilyaları haczetmek üzere kayıt tuttu. Söz konusu firmanın 430 bin TL tutarında alacağı olduğunu belirten firmanın avukatları, haciz memurları marifetiyle kayıt altına aldıkları mobilyalar için yediemin de atadı.





MAKAM KOLTUKLARI DA HACZEDİLDİ





Edinilen bilgilere göre, alacağını tahsil etmek isteyen firmanın avukatları haciz memurlarıyla birlikte Pazartesi günü belediyeye gelerek başkanlık makamı ve birim müdürlerinin odalarındaki mobilyaları toplayıp götürecek. Götürülecek mobilyalar arasında belediye başkanı makam koltuğu da bulunuyor.





Yaşananlarla ilgili Mezopotamya Ajans'a (MA) bilgi veren Eşbaşkan Ayhan Bilgen, haciz işlemini doğruladı. Bilgen, "Dün firma avukatları ve haciz memurları belediyeye gelerek tüm mobilyaları kayıt altına aldılar. Belediyedeki tüm çalışma masaları ve koltuklar haczedildi" dedi.





'BU DURUM SADECE KÖTÜ YÖNETİMLE İZAH EDİLEMEZ'





Daha önceki belediye yönetiminin park mobilyalarının borçlarına dair hiçbir ödeme yapmadığını ve seçime yakın bir tarihte tekrar park oyun gurubu alımı yaptığını kaydeden Bilgen, "Bir yönetim firmaya hiçbir ödeme yapmayarak bu borçları seçim sonrasına bırakması sadece kötü yönetim kavramıyla izah edilemez. Elektrik borcunu ödemeyen, personel maaşını 5 ay geriden ödeyen bir belediyenin neredeyse düzenli biçimde park mobilyası alımına gitmesi başka bir garipliktir. Bütçe planlamasında karşılığı olmayan bu harcama kalemleri açık usulsüzlüktür. Aynı tarihlerde yapılmış su kanalizasyon ihalesi ödeme zorlukları nedeniyle iptal edilirken, öbür taraftan parklara mobilya alımı başka şüpheleri akla getirmektedir" dedi.





‘SON HACİZ MOBİLYALARA YAPILDI'





Belediyeye ait hesaplar, taşınmazlar ve araçların hacizli olması nedeniyle son haciz girişiminin belediye binasındaki büro mobilya üzerinde yapıldığını ifade eden Bilgen, "Firmayla gerekli görüşmeyi yaptık. Biz bu ihaleyi incelemek için süre isteyeceğiz. Hacze itirazla birlikte bu durumu yargıya taşıyacağız. Yaptığımız inceleme sonrası bir usulsüzlük yoksa ödeme planı çıkarıp firmayla bir protokol yapmaya yolunu arayacağız" dedi.