Samanyolu Haber /Gündem / Kars Belediye Başkanı Bilgen savcılığa çağrıldı /20 Ağustos 2019 12:28

Kars Belediye Başkanı Bilgen savcılığa çağrıldı

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasının ardından Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen avukatları aracılığı ile savcılığa çağrıldı.

SHABER3.COM

Dün İçişleri Bakanlığı kararıyla üç büyükşehir belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasının ardından Kars Belediye Başkanı Bilgen de savcılığa çağrıldı. Bilgen karara sosyal medyadan yanıt verdi.
Bilgen, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca avukatları aracılığıyla ifadeye çağrılmasının ardından Twitter üzerinden, "Hakkımda 'silahlı örgüt kurmak ve yönetmek' iddiasıyla yeni bir dosya hazırlığını duyuyor onlara da 'kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak mutlaka'parçasını armağan ediyorum" paylaşımı yaptı.

Bilgen, mesajında ayrıca "Eğer Kars’a da kayyım atamayı düşünürlerse yıllardır şehri soymalarına göz yumulan isimleri tavsiye ederim. Hem bir bürokrat alacaklılarla uğraşmamış olur hem hırsızlar 900 personeli naylon ihalelerle falan meşgul etmeden cebini doğrudan dolduru" ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kars Belediye Başkanı Bilgen savcılığa çağrıldı Sonraki Haber >>

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Bu lüks konutlarda oturacak kadar ürettik mi?

Hocaefendi'den bayram mesajı

Hocaefendi'den bayram mesajı

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Kâbenin örtüsü değiştirildi

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!

Richard Gere göçmen gemisinde: Yardım edin!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:41:07