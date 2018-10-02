Samanyolu Haber /Ekonomi / Karpuzun fiyatı %71 arttı /02 Ekim 2018 10:13

Karpuzun fiyatı %71 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) eylül ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Gıda harcamaları grubunda yer alan karpuz %71.74 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

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İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 134'ünün perakende fiyatı artarken, 12 ürünün fiyatı düştü, 96 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Eylül ayında gıda harcamaları grubunda yer alan karpuz yüzde 71.74 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 41.07 ile yardımcı okul kitapları, yüzde 37.65 ile salça, yüzde 30.20 ile domates ve yüzde 29.00 ile patlıcan oldu.

2018 Eylül ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan elma yüzde 29.60 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 16.01 ile limon, yüzde 12.24 ile kuru soğan, yüzde 6.79 ile patates ve yüzde 5.33 ile erik oldu.
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