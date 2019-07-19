Karpuzcunun feryadı: Hiç mi vicdanınız yok!

Kayseri'nin Melikgazi pazar yerinde kamyonla karpuz satan pazarcıların karpuzları kepçeyle toplandı.





Kepçeli müdahale esnasında karpuzların çoğu parçalanırken diğer kalanların yurtlara dağıtılacağı söylendi. Pazarcı genç, "Ben vatan haini olsam, bu kadar şeyi yapmazdınız." dedi.





AKP'Lİ BELEDİYE KARPUZLARI KEPÇE İLE PARÇALADI





Kayseri'nin Melikgazi pazar yerinde kamyonla karpuz satan pazarcıların karpuzları Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) belediyenin zabıtaları tarafından kepçeyle toplandı.





Zabıtanın müdahalesine veryansın eden pazarcı ise video çekerek haber kanallarına gönderip isyanını dile getirdi.





Karpuzların yarıdan çoğu parçalanırken diğer kalanların yurtlara dağıtılacağı iddia edildi.





Kayseri Yeni Haber gazetesi zabıtanın zorbalığını, “Balon satan çocuktan sonra sıra karpuzcuda" başlığıyla manşetine taşıdı.





Gazete haberinde daha önce de Kayseri’de zabıtanın yaptığı bir olaya yer vererek şunları kaydetti: “Çarşının orta yerinde balon satarak ailesinin geçimine katkıda bulunan 14 yaşındaki Eray'dan sonra Büyükşehir Zabıta ekibi şimdi de bir karpuzcunun karpuzlarına el koyarak karpuzlarını kırıp döktü."





Kayseri Yeni Haber gazetesi zabıtanın zorbalığını, “Balon satan çocuktan sonra sıra karpuzcuda" başlığıyla manşetine taşıdı.





“EKMEĞİMİZLE OYNUYORSUNUZ HİÇ Mİ VİCDANINIZ YOK”





Karpuz satan genç karpuzlarının kepçe ile parçalandığı anları cep telefonu ile kaydetti ve sosyal medyada yayımladı.





Karpuzcu genç, “Ben vatan haini olsam, bu kadar şeyi yapmazdınız. Satacağımız bu karpuzlarla 9 çocuğa ekmek götürüyoruz biz. Ekmeğimizle oynuyorsunuz, hiç mi vicdanınız yok? Yazık günah değil mi bunca parçalanan karpuzlara? Biz bunları satabilmek için devlete 2 bin 500 TL civarı vergi ödedik. Şimdi giden paralara ne olacak? Allah'tan korkun günah değil mi? Biz Allah kulu değil miyiz? Karpuzları ben parasıyla aldım. Hırsızlık yapmıyorum.” dedi.