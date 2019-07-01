Samanyolu Haber /Gündem / Karısını vuran işadamı intihar etti /01 Temmuz 2019 14:22

Karısını vuran işadamı intihar etti

Cantaş Çanta'nın sahibi Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşini vurdu, ardından intihar etti.

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İstanbul'da Bahçeşehir Ardıç Caddesi Atmaca Sokak Akasya Vilları'nda sabah 08:30 sıralarında işadamı Turgay Cantaş karısı Şükran Cantaş'ı başından vurarak öldürdü. Daha sonra kendisini vuran işadamı hayatını kaybetti.

İhbar üzerine adrese giren polis Şükran Cantaş'ın yatak odasında, yatak üzerinde başından vurulmuş olarak öldüğünü belirledi. Turgay Cantaş'ın cesedinin ise yatağın hemen yanında av tüfeğine sarılı halde bulunduğu belirtildi.

"HAKKINI HELAL ET OĞLUM" 

Polis evde inceleme yaparken, hayatını kaybeden çiftin olay sırasında evde olan oğullarının bilgisine müracaat edildi.

B.C.'nin sözlü ifadesinde, bir el silah sesi duyduğunu daha sonra babasının odasına gelerek mermi aldığını ardından “Hakkını helal et oğlum.” diyerek geri döndüğünü söylediği öğrenildi. 

Yine bir el daha silah sesi duyduğunu belirten B.C.'nin daha sonra apartman görevlisine haber verdiği iddia edildi.

Çiftin cesedinin Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildiği belirtildi.

İşadamı Turgay Cantaş'ın son dönemde mali darboğaza girdiği iddia ediliyordu.

TURGAY CANTAŞ KİMDİR?

Turgay Cantaş’ın sahip olduğu Cantaş Çanta, İstanbul’da çok sayıda mağazaya sahip.

Cantaş A.Ş 1957 yılında Sezai Cantaş ve Lifai Cantaş kardeşler tarafından valiz imalathanesi olarak kurulmuştu.

1957’den bugüne çanta, valiz ve deri ürünleri imalatı yapan saraciye şirketi 1989 yılında Almanya'ya sonraki yıllarda çeşitli ülkelere ihracata başlamıştı. 

Şirket 1995 yılından sonra perakende satışlara başlamıştı.

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